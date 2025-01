In difesa piace il danese Provstgaard. È il capitano della nazionale under 21

di Michele BufalinoPISA

Il mercato del Pisa non è finito e, dall’Emilia Romagna, rimbalza una voce insistente che trova conferma anche all’estero. La società nerazzurra sta infatti pensando ad un altro profilo fuori dai confini italiani. Si tratta di Oliver Provstgaard Nielsen, classe 2003, difensore centrale, 194 centimetri, di piede mancino e capitano della nazionale danese under 21, di proprietà del Vejle Boldklub, in Superliga danese. I nerazzurri seguono il calciatore da circa due anni, ma l’idea di poterlo portare in nerazzurro, seppur concreta, non appare semplice. Su di lui infatti ci sono anche altri club italiani, tra cui il Bologna, che disputa la Champions League, il Lecce e perfino la Sampdoria. Da fonti danesi, il sito di notizie "Campo Dk", la sua squadra avrebbe valutato il giocatore su un prezzo di 11 milioni di corone, circa 1,5 milioni di euro e rende noto che il contratto di Provstgaard scade col club a giugno 2026. Per soffiarlo a club così importanti la società potrebbe far pendere dalla sua la già folta colonia danese composta da Lind, Abildgaard, Hojholt e Meister. Se l’affare andasse in porto Provstgaard sarebbe il quinto danese della squadra e il sesto nordico contando anche Solbakken. Difficile, ma non impossibile, al Pisa però il giocatore piace da tempo.

Intanto nel mercato in uscita ieri la società nerazzurra ha ceduto in prestito Zan Jevsenak all’Uniao Desportiva Oliveirense, squadra che milita in Serie B portoghese. Il calciatore, che ha lasciato la città nelle prime ore del mattino, ha già effettuato le visite mediche col club ed ha firmato nel pomeriggio. Ora si attende solo il transfer internazionale. Jevsenak già conosce il campionato portoghese in virtù dei trascorsi nel Benfica e Benfica B e punta a rimanere nel giro della nazionale under 21 slovena per avere più minutaggio. Si tratta di un prestito secco. Altro prestito secco e oneroso invece, superiore ai 300mila euro, quello di Jan Mlakar dal Pisa all’Hajduk Spalato. La trattativa si è sbloccata prima della partita dei nerazzurri con la Salernitana. Non è ancora stato trovato invece l’accordo tra il Pisa e la Carrarese sulla cessione di Emanuel Vignato.

Intanto pochi giorni fa è arrivata anche l’ufficialità del passaggio di Marco Fumagalli, tra i capi del settore degli osservatori del Pisa, al Galatasaray. Un ritorno per lui, dato che in Turchia era già stato nello staff qualche anno fa. Fumagalli aveva comunque già salutato la società nerazzurra un mese fa con un messaggio, attraverso il suo profilo Linkedin, prefigurando un nuovo passaggio di casacca. "Dopo anni di lavoro appassionato e intenso, è tempo per me di una nuova avventura, sapendo di aver dato tutto, col cuore pieno di gratitudine e orgoglio, e di aver spinto oltre i limiti per aver contribuito alla crescita del Pisa", ha dichiarato l’ex figura di riferimento degli osservatori nerazzurri, arrivato in città nel 2021 con Chiellini.

Oggi infine sarà presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto Leonardo Sernicola.