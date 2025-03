In forma. L’altro tabù infranto da Inzaghi. I risultati dopo le soste

C’era una volta un mostro cattivo, che portava paura e panico nei sonni di tutti i tifosi nerazzurri. Un "cattivo" che giocava con il trascorrere del tempo e il calendario: la sosta del campionato. Dal ritorno in cadetteria nel 2019, il Pisa ha sempre avuto un feeling parecchio scarso con i turni disputati dopo le gare delle nazionali o lo stop a cavallo dell’arrivo del nuovo anno: i nerazzurri negli ultimi cinque tornei ci avevano abituato a prestazioni povere di contenuti, ricche di imprevisti e caratterizzate, in ultimo, da risultati parecchio deludenti.

La gestione di Pippo Inzaghi, tra i molti tabù infranti nel corso della stagione, è riuscita a invertire anche questa spiacevole tendenza: nelle quattro soste imposte dalle partite delle selezioni nazionali e dalla pausa invernale, Caracciolo e soci hanno raccolto una sconfitta e ben tre vittorie. Il 15 settembre, nella gara giocata dopo la prima sosta, il Pisa ha espugnato Salerno con un emozionante 3-2. Un mese dopo, il 19 ottobre, il ritorno in campo per i nerazzurri fu ancora in trasferta: il match di Bolzano contro il SudTirol fu vinto in rimonta, grazie alle reti siglate da Lind e Arena che ribaltarono il vantaggio iniziale dei padroni di casa realizzato da Tait. La prima, e finora unica, sconfitta sofferta dagli uomini di Pippo Inzaghi è datata 23 novembre 2024. Ironia della sorte, il calendario impose al Pisa il rientro su un campo esterno: al termine di una gara caratterizzata dalle assenze e dall’espulsione prematura di Tourè, la Carrarese trionfò con il gol realizzato da Bouah un attimo prima del triplice fischio.

Si arriva così alla sosta programmata in corrispondenza del passaggio tra il 2024 e il 2025: la prima gara del 2025 è stata giocata sul prato dell’Arena e ha portato con sé una vittoria palpitante. Contro la Carrarese i nerazzurri hanno avuto la meglio soltanto nel finale della partita, grazie alla zampata di capitan Caracciolo sugli sviluppi di una mischia in area di rigore apuana. La rivale diretta per il secondo posto come ha gestito il ritorno in campo dopo le soste? Gli aquilotti hanno raccolto due vittorie e due pareggi. La compagine guidata da Luca D’Angelo ha conquistato un punto dopo la prima sosta, impattando sul campo della Cremonese. Stesso risultato dei nerazzurri dopo la seconda sosta sul terreno della Salernitana, e vittoria anche a fine novembre all’indomani del terzo stop imposto al campionato: 3-0 al SudTirol di fronte al pubblico del "Picco". Al rientro in campo dopo la pausa invernale, infine, lo Spezia ha pareggiato in casa con la Juve Stabia (1-1).

