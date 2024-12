Incognita Moreo sui minuti di gioco. Per la fascia destra tante possibilità

PISA

"Partiamo dalla domanda principale per quanto riguarda la formazione: Moreo gioca? Sì. Ma dal primo minuto? Probabile. Poi Inzaghi vedrà se smentirci o meno in base alle sue scelte. Certo è che il numero trentadue ha recuperato dall’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro la Carrarese, allenandosi con la squadra già da giovedì. La palla passa a Inzaghi, che ha il dubbio relativo a quando mettere in campo il calciatore contro il Cosenza. L’allenatore potrebbe però decidere di preservarlo almeno dal primo minuto, confermando sulla trequarti il tandem di maggiore qualità formato da Vignato e Arena, unici sostituti disponibili considerando l’indisponibilità di Tramoni e Mlakar. Davanti, dopo venticinque minuti giocati nelle ultime tre partite, potrebbe avere una chance Nicholas Bonfanti, con Lind che si accomoderebbe così in panchina. Per quanto riguarda il resto della formazione, scontato il rientro di Marin al centro del campo dopo il turno di squalifica. Al fianco del rumeno, Hojholt potrebbe essere confermato titolare, anche se persiste il ballottaggio con Abildgaard, o Piccinini "che tanto sta facendo bene". Difficile vedere Jevsenak in campo, considerando anche l’errore di Carrara. La questione di Piccinini apre i dubbi sulla fascia destra. Lui pare il favorito, ma Inzaghi ha detto che potrebbe giocare anche Arena, Beruatto, Angori, Calabresi o Rus. Insomma, persistono lì i dubbi principali. Sulla fascia opposta, quella sinistra, dopo due presenze consecutive dal primo minuto potrebbe tornare in panchina Samuele Angori, lasciando nuovamente spazio a Beruatto. Un dualismo, questo, che sembra ormai equilibrato al 50-50 (come dichiarato dallo stesso Inzaghi: "Tirerò una monetina"). Arriviamo quindi alla difesa. I due perni Canestrelli e Caracciolo non dovrebbero essere toccati, con il capitano che ha voluto strigliare i propri compagni dopo l’ultima partita: "Abbiamo sbagliato approccio". Assieme a loro dovrebbe essere confermato Rus, formando un terzetto che pare ormai quello titolare, anche se il ballottaggio con Calabresi e Giovanni Bonfanti resta sempre aperto. In porta, poche sorprese: sarà ancora Semper a difendere i pali.

Lorenzo Vero