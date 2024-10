Pisa Cesena, Inzaghi: "Dubbi sulla formazione, anche Bonfanti potrebbe essere out"

Pisa, 4 ottobre 2024 - L'allenatore del Pisa Filippo Inzaghi presenta il match contro il Cesena che si svolgerà sabato 5 ottobre alle 15 all'Arena Garibaldi.

Mister, qual è la situazione degli infortunati? “Purtroppo Tramoni e Mlakar non ci saranno. Anche Nicholas Bonfanti ha avuto una settimana complicata, cercheremo di capire se partirà dall’inizio o se invece partirà dalla panchina. Abbiamo una bella classifica e la squadra ha fatto qualcosa di straordinario. Giochiamo davanti al nostro pubblico e abbiamo tutte le possibilità e la voglia di fare una grande gara contro una squadra importante. Mlakar e Tramoni dopo la sosta dovrebbero essere recuperati entrambi”. Come ha visto la squadra in settimana e cosa si aspetta, quale tipo di risposte dopo la prima sconfitta in campionato? “Mi aspetto che la squadra faccia come ha fatto dal primo giorno. Non si possono vincere tutte le partite e perderne una ogni sette tutti ci farebbero la firma. Abbiamo sbagliato una partita, ma questa è una squadra che ha dato tantissimo a me e alla gente. Sappiamo di non essere perfetti e che i miglioramenti dovranno essere ancora tanti. Sappiamo anche dove ci mettevano i bookmaker a inizio anno. Cerchiamo di essere contenti”. L’impressione è che questa squadra per dare il massimo debba avere un livello ci concentrazione altissimo durante tutta la partita. “Ogni squadra deve avere la concentrazione ai massimi livelli, ma sappiamo che se non abbiamo compattezza, fame e voglia di aiutarci sicuramente non ripetiamo le belle partite che hanno fatto finora. In casa abbiamo anche la nostra gente che ci aiuta tantissimo”. Cosa ne pensa del Cesena? “Il Cesena ci somiglia molto e ha costruito una squadra molto giovane e intelligentemente. Bisogna avere molta attenzione. Hanno un ottimo allenatore che non fa il fenomeno ma è pratico ed è una persona per bene. Sarà bello sfidare questa squadra che gioca un ottimo calcio. Sono molto eccitato dall’affrontare questa gara. Sarà una partita bellissima e rifare un risultato positivo sarebbe molto importante”. Potrebbe essere l’occasione per vedere Arena dal primo minuto? “Davanti ho quattro giocatori per tre posti e porterò Ferrari che è un giovane ragazzo importante. Arena non vedevo l’ora di poterlo schierare e domani ne avrò l’occasione. L’ho penalizzato nonostante ciò che ha fatto. Arena sa che ha avuto meno spazio di quanto meritasse, ma l’ho voluto tenere a tutti i costi anche in sede di mercato. Sono fiducioso che faccia una grande gara”. Mlakar è anche convocato in nazionale… “Mlakar andrà in nazionale solo per tornare a Pisa. Non potrà certo giocare, non sta bene”. Abildgaard è stato il prescelto come compagno di Marin. Sarà così anche domani? “Oliver è un giocatore per noi fondamentale. Purtroppo a Como ha perso la preparazione e ha avuto anche un brutto infortunio contro la Juve. Sarà molto importante per noi come già lo è adesso. Dopo questa partita avremo la sosta per mettergli più benzina tra le gambe”. Lind invece come procede? “Lind sta bene, è pronto. E’ molto giovane e viene da un diverso paese. Bisogna avere pazienza e sta facendo grandi cose. Mi auguro che domani o dall’inizio o entrambi sia la sua partita” La partita di Coppa Italia si è conclusa con un accenno di rissa. Calabresi lanciò un messaggio. Cosa ne pensa? “Penso che dovremo essere bravi in campo e dovremo meritarci la vittoria in campo. Il resto mi piace poco”.