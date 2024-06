Inzaghi si sposa e aspetta il Pisa. Castagnini sempre in lizza come ds

di Michele Bufalino

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità della separazione consensuale di Stefano Stefanelli con il Pisa, con l’ex direttore che è atteso a Torino, sponda Juventus, come braccio destro di Cristiano Giuntoli, mentre sullo sfondo prosegue la ricerca del nuovo direttore sportivo e del nuovo allenatore. Gli annunci arriveranno in sequenza nei prossimi giorni. Prima l’addio di Stefanelli, poi di Alberto Aquilani, per il quale ancora si sta lavorando sulla formula, tra la società nerazzurra e il procuratore del tecnico Edoardo Crnjar. Le parti potrebbero accordarsi per una risoluzione consensuale, con il tecnico che sta aspettando una chiamata. Sfumate Fiorentina e Sassuolo, c’è stata da outsider l’ipotesi Cagliari, prima ancora del Verona ma ora la Reggiana sembra l’ipotesi più concreta per lui. Se non sarà così arriverà l’esonero, dato che il tecnico ha ancora un anno di contratto. Su Filippo Inzaghi invece la sensazione è che sia il tecnico ad attendere una chiamata dal Pisa, dopo l’incontro con Knaster. Il tentativo di portarlo in Toscana sarebbe il terzo, stavolta in prima persona da parte del patron, dopo le ipotesi 2022 e 2023, ma stavolta si percepiscono buone sensazioni. Inzaghi intanto è partito per Formentera in vacanza, prima di convolare a nozze il prossimo 24 giugno con la futura moglie Angela. Le nozze si svolgeranno a Salerno. Dopo la luna di miele il tecnico sarà pronto a lavorare per un nuovo progetto. Prima dell’annuncio del nuovo allenatore, con Inzaghi che, in questo momento, sembra non avere altri concorrenti, si attende il direttore sportivo. Tra contatti, telefonate e incontri lontano da occhi indiscreti, spesso a Forte dei Marmi sulla spiaggia o addirittura a "casa Knaster" i nomi sul piatto restano sempre gli stessi. Con una novità. Renzo Castagnini deve ancora sciogliere del tutto le riserve con il Brescia, ma il suo nome è rimasto vivo e sotto traccia. Le sue quotazioni sono in risalita. Giovanni Rossi, dopo l’addio col Sassuolo è un altro nome caldissimo per la cattedra di diesse. Giuseppe Magalini attende il Catanzaro e avrà un incontro proprio oggi con il presidente Noto per decidere il suo futuro. C’è anche Mattia Baldini, ex Sampdoria, da settimane nella ristretta rosa dei possibili direttori del Pisa.

Intanto prosegue il valzer dei diesse in Serie B. Pietro Accardi si è separato dall’Empoli per andare alla Sampdoria. Di ieri è anche nota la separazione tra il Palermo e il suo direttore Leandro Rinaudo. Curiosità, Rinaudo ha lavorato proprio con Inzaghi a Venezia nel 2016. L’ex nerazzurro Roberto Gemmi è stato accostato proprio all’Empoli per un possibile ritorno in Toscana. Sempre tra gli ex, Gianluca Petrachi potrebbe andare a Salerno, mentre tra gli allenatori, l’ex nerazzurro Luca D’Angelo, conteso tra lo Spezia e il Venezia, ha firmato un triennale con i liguri fino al 2027.