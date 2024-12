Inzaghi: "Siamo pronti per Modena, Lind ci sarà anche se è stato male, Mlakar out"

Pisa, 20 dicembre 2024 - L'allenatore nerazzurro Filippo Inzaghi ha affrontato i temi più caldi anticipando la trasferta di Modena. Tra attacchi influenzali, recuperi e infortuni, Inzaghi fa il punto della situazione.

Il Modena è imbattuto da cinque turni, con individualità importanti.

“Il Modena è chiaro che da quando ha cambiato allenatore non ha mai perso, viene da cinque risultati utili. Ma, come ho detto prima del Bari, quest’anno per fortuna qualche tabù l’abbiamo infranto, per cui speriamo di fare la nostra partita. E’ chiaro che Mandelli è arrivato, è stato bravo, ha dato solidità, hanno ottime individualità. Secondo me il Modena è una squadra che potrà ambire i play-off perché è una squadra ben strutturata. Poi quando gioca in casa sappiamo che è una squadra molto temibile”

Che Pisa vedremo?

“Dopo aver pensato a loro e aver grande rispetto dobbiamo pensare a fare la nostra partita come stiamo facendo ultimamente. A giocare a viso aperto, andandoli a prendere alti. Come abbiamo fatto le ultime partite, sappiamo che per vincerci vuole il miglior Pisa, però avremo tanti nostri sostenitori e speriamo di fare una grande partita”.

Ci sarà una grande risposta di pubblico, al momento sono 1500 i biglietti venduti per Modena.

“Si stanno vendendo molti biglietti, domani ci sarà un clima importante. Sentiremo meno il fatto di giocare fuori casa? Noi sappiamo l’importanza che hanno i nostri sostenitori. Più saranno, meglio sarà per noi. La squadra, come sempre, cercherà di regalargli una grande partita. Quando sono venuti a Cremona hanno fatto la differenza.Al di là dei nostri tifosi dobbiamo dare una grande risposta in campo. Non voglio passi indietro, la squadra ha dimostrato di essere forte. Dobbiamo dimostrarlo su ogni campo, al di là del risultato”.

Tre partite in otto giorni nella settimana di Natale. Cambia qualcosa nella gestione?

“No, così darò spazio a giocatori importanti che hanno avuto meno minuti di quanto meritassero. Perché la squadra sta facendo bene. Nella terza partita ci sarà ragionamento sulle forze. Le prime due sono a distanza di cinque giorni, avremo modo di recuperare. Pensiamo partita dopo partita. Abbiamo un giorno per pensare. Abbiamo qualche giocatore che ha avuto qualche problemino, anche influenzale. Vedremo domani la decisione che prenderò”

Qual è la condizione dei giocatori? Lind dovrebbe essere uno degli influenzati. E Mlakar e Morutan?

“Mlakar purtroppo non ci sarà. Era guarito, gli è venuta l’influenza e non ha recuperato. Per fortuna però oggi abbiamo recuperato Lind dopo quattro o cinque giorni che è stato a casa. Anche lì dovrò valutare. Lind è un giocatore importante, ma Bonfanti sta benissimo. Oggi si è allenato con noi finalmente Lind. È chiaro che non può avere i 90 minuti nelle gambe. Vedremo se fagliene fare 60 a lui e 30 a Bonfanti oppure fare il contrario. Bonfanti sta dando grande risposte. Su Morutan per domenica abbiamo organizzato un amichevole fra di noi. Per dargli ancora minutaggio. Con lui ci vuole grande pazienza. Mi auguro che sia pronto per i primi di gennaio e per noi sarebbe un grande acquisto”.