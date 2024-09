Juve Stabia-Pisa 2-0: prima sconfitta in campionato per la capolista

Pisa, 29 settembre 2024 - La capolista si arrende e perde la prima partita del campionato, pur rimanendo in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sullo Spezia di D'Angelo. A decidere il match le reti di Varnier e Artistico. Nel finale espulso Vignato.

PRIMO TEMPO - Parte subito forte la squadra padrona di casa. Al 2' Pierobon calcia dal limite, ma la sua conclusione viene deviata in corner. Dal conseguente angolo Maistro serve Candellone e il calciatore colpisce la traversa. In questa prima fase i nerazzurri, sul sintetico di Castellamare, devono difendersi. Al 7' Roccehtti, su punizione, non impegna Semper che blocca a terra. Al 10' ancora un fallo dal limite con Maistro che viene atterrato da Touré. Proprio lui si in carica di calciare colpendo il palo, poi è Varnier a segnare il proverbiale gol dell'ex sulla respinta, totalmente solo senza marcatura. Tante difficoltà da parte della squadra di Inzaghi nella prima mezz'ora, costretta a subire il gioco dei padroni di casa. Ancora Juve Stabia al 31' ma Semper neutralizza una conclusione di Adelante, dopo un uno-due con un compagno. Al 37' lancio di Adorante per Candellone. Canestrelli anticipa. Al 41' nuova opportunità per i padroni di casa con Pierobon che calcia da fuori, ma il pallone termina a lato. Termina così il primo tempo senza conclusioni in porta da parte del Pisa, ampiamente in difficoltà in questa prima parte di gara. Resta l'immagine di un Canestrelli in copertura che cerca di spronare i compagni nel finale di primo tempo. SECONDO TEMPO - La ripresa inizia con due cambi per i nerazzurri. Fuori due dei peggiori in campo, Touré e Beruatto, dentro Angori e Vignato. Ancora un'opportunità per i padroni di casa con Adorante su cross di Floriani Mussolini, ma il suo colpo di testa è alto sopra la traversa. Per la prima volta i nerazzurri si affacciano nell'area avversaria con un cross di Vignato, ma ancora non arriva la prima conclusione da parte del Pisa. Primo calcio d'angolo guadagnato da Angori al 55', dal quale al 56' Giovanni Bonfanti calcia verso la porta e Thiam respinge. Sulla conseguente respinta però Moreo calcia alto. Al 59' Moreo offre ancora palla a Bonfanti, ma di tacco la sua conclusione viene deviata in angolo, ma l'arbitro concede solo la rimessa dal fondo. Il terzo cambio arriva dopo l'ora di gioco. Hojholt rileva Abildgaard in mezzo al campo. Angori viene atterrato al 65' e il Pisa ottiene un'altra punizione. Al 72' Angori serve con precisione Bonfanti, ma l'attaccante arriva leggermente in ritardo e Thiam fa sua la sfera. Al 74 Lind rileva Bonfanti per l'assalto finale. La Juve Stabia però, su contropiede, trova la rete del raddoppio che chiude i conti. Piscopo trova un solissimo Artistico in area di rigore e, a porta vuota, arriva la rete del 2-0. Semper deve poi neutralizzare almeno due opportunità da parte della squadra di casa. TABELLINO JUVE STABIA-PISA 2-0

Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Folino, Varnier, Ruggero; Floriani Mussolini, Buglio, Pierobon (80' Zuccon), Rocchetti (80' Baldi); Maistro (63' Meli), Candellone (75' Piscopo), Adorante (75' Artistico). A disp.: Signorini, Di Marco, Zuccon, Baldi, Gerbo, Fortini, Leone, Mosti, Piovanello. All.: Pagliuca. Arbitro. Doveri di Roma 1

Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, G. Bonfanti (69' Arena); Piccinini, Marin, Abildgaard (63' Hojholt), Beruatto (46' Angori); Touré (46' Vignato), N. Bonfanti (74' Lind). A disp. Nicholas, Loria, Rus, Calabresi, Tosi, Leoncini, Jevsenak. All. Inzaghi.

Reti: 12' Varnier, 83' Artistico

Note: Tutto esaurito a Castellamare di Stabia. 300 pisani in trasferta, Recupero 1' pt, 5' st. Ammoniti: Ruggero, Buglio, Artistico, Caracciolo, Baldi Espulso: Vignato