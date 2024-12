La claffisica. Buone notizie dagli altri campi

Il pareggio della Cremonese quarta in classifica sul campo del Cittadella ultimo lascia invariati i nove punti di distacco rispetto alla terza (lo Spezia): ancora distanti i quindici necessari per non svolgere i playoff, ma sale a dodici, invece, la distanza rispetto al Pisa secondo.

Oltre ai propri risultati sul campo, così, giungono buone notizie per i nerazzurri anche dagli altri campi (pareggio anche tra Brescia e Carrarese, il Catanzaro vince a Palermo). Ma ora è tempo di tornare al lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da Filippo Inzaghi al termine della vittoria con il Bari. Giorni importanti per ricaricare le pile, per tornare a casa o rilassarsi sulla neve (come hanno fatto Marin e Morutan, recatisi in Val di Luce). Da oggi parte un tour de force fino alla sosta di fine anno: al via i preparativi per la sfida del 21 dicembre contro il Modena, quindi dopo appena cinque giorni ci sarà lo scontro al vertice con il Sassuolo all’Arena, e dopo tre giorni l’impegnativa trasferta a Marassi contro la Sampdoria. Tredici giorni di duro lavoro nell’impianti di San Piero a Grado per la squadra nerazzurra.

La domenica si conclusa con l’abbraccio che mister Inzaghi ha ricevuto da un pubblico che tanto lo ha amato: quello del San Siro rossonero. L’allenatore del Pisa ha assistito a Milan-Genoa, in occasione della festa per i 125 anni di storia della società per la quale ha vestito i colori per undici anni, prima di fare rientro in Toscana per guidare il primo allenamento settimanale della squadra.

