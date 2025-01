La classifica. Le migliori della classe . Domani gioca il podio

Le migliori della classe tutte in campo nel pomeriggio di domani: Sassuolo, Pisa e Spezia (in rigoroso ordine di classifica) disputeranno i rispettivi match tra le 15 e le 17.15 del 19 gennaio. La capolista giocherà sul terreno amico del "Mapei Stadium" per la prima volta nel nuovo anno e lo farà ospitando un SudTirol assetato di punti. I neroverdi non hanno la minima intenzione di alzare il piede dall’acceleratore e cercheranno di far valere la loro legge casalinga (25 punti raccolti in 10 partite, frutto di 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) anche al cospetto di un’avversaria alle prese con i grattacapi del fondo classifica. Dal suo approdo a Bolzano, avvenuto a metà dicembre, mister Castori ha dato la scossa auspicata a tutto l’ambiente: il SudTirol negli ultimi cinque turni ha incassato una sola sconfitta e ha raccolto 6 punti.

Il compito più complicato lo avrà però lo Spezia, che nel tardo pomeriggio incrocerà gli scarpini con la Carrarese nell’infuocato derby del "Dei marmi". Lo stadio sarà interamente popolato di tifosi carrarini: la Prefettura locale infatti ha vietato la trasferta a tutti i tifosi ospiti, anche quelli provvisti di tessera del tifoso. Inutile il ricorso al Tar toscano intentato dai supporter liguri: il tribunale amministrativo ha rigettato l’istanza e confermato la misura restrittiva. Dopo la sconfitta patita in extremis all’Arena Garibaldi, la compagine di mister Antonio Calabro avrà ulteriori stimoli ai molti già presenti per una partita che, dalle parti delle Apuane, è vissuta alla stregua di un incrocio con la Fiorentina dalle parti della Torre pendente. La quarta incomoda, la Cremonese, proverà a mettere pressione alla compagine guidata da mister D’Angelo scendendo in campo con ventiquattro ore di anticipo: oggi pomeriggio i grigiorossi allo "Zini" chiederanno strada al Cosenza, obbligato però a fare punti per non perdere contatto con il resto delle concorrenti per l’obiettivo della salvezza.

Interessanti in ottica playoff e playout anche gli incroci tra Palermo e Juve Stabia (i rosanero hanno una striscia aperta di due vittorie di fila in casa) e tra Mantova e Cittadella (appaiati a quota 24, proprio sopra alla zona rossa della graduatoria. A Salerno, per la gara con la Reggiana, biglietti a 4 euro per spingere la squadra lontano dall’ultimo posto.

M.A.