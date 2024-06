La curiosità. Lo scudetto della Libia in Italia . Si giocherà anche all’Arena

Lo scudetto della Libia si assegna in Italia. E si svolgerà in Toscana su tre campi di calcio, lo stadio di Pisa, Empoli e il Curva Fiesole del Viola Park a Bagno a Ripoli dal 26 giugno al 9 luglio dopo un accordo recentemente stipulato dal governo italiano ed il primo ministro ad interim della Libia, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh. C’è anche l’Arena Garibaldi tra gli stadi selezionati per lo scudetto del campionato di calcio libico. Le sei squadre che parteciperanno saranno l’Al-Nasr Bengasi, l’Al-Ahly Bengasi e l’Al-Akhdar che si sono piazzate ai primi posti del girone A di Prima lega libica, insieme a Al-Ahly Tripoli, Al-Shawehly e Al-Madina, provenienti del girone B. Ecco perché, come riporta Domani "il ministero dello sport Andrea Abodi era con Giorgia Meloni nella sua ultima missione in Africa: dal 26 giugno al 9 luglio le finali del campionato libico saranno giocate tra Firenze, Empoli e Pisa. Non è ancora ufficiale il numero di partite che si svolgeranno, ma per le "Final Six" l’Arena Garibaldi è stata bloccata almeno per due-tre partite, mentre il Viola Park di Firenze per quattro gare. Chiesta disponibilità anche per eventuali spareggi poiché il campionato si svolgerà in gironi all’italiana e non in gare ad eliminazione diretta, di conseguenza il numero di partite potrebbe variare. L’accordo tra il governo italiano e quello libico prevede collaborazioni tra le federazioni, stage formativi, amichevoli". "Un significato geopolitico importante" ha dichiarato il ministro Abodi. La richiesta arrivata al Pisa Sporting Club dal Governo è stata subito accettata, visti gli ottimi rapporti tra il ministro dello Sport, Abodi, già ospite all’Arena Garibaldi, e il club nerazzurro in virtù dei trascorsi tra il presidente Giuseppe Corrado e Abodi che in passato è stato presidente della lega B, rinsaldati in occasione della cessione societaria del Pisa nella stagione 2016-17 quando la società fu ceduta da Petroni a Ricci e alla famiglia Corrado e il ruolo di Andrea Abodi fu determinante per la salvezza del Pisa dal fallimento, prendendo in mano in prima persona la vicenda. Pensare che ormai 22 anni fa la Libia ospitò a Tripoli la Supercoppa Italiana. Il cerchio si chiude.

Michele Bufalino