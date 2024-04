La dura analisi di Aquilani. "Apatia totale in campo: tutto da cancellare»

"Difficile provare a dare una spiegazione a una partita così brutta". Lapidario il commento di Alberto Aquilani ai microfoni di PuntoRadio nella pancia del "Rigamonti", al termine della sfida dei nerazzurri con il Brescia. Una partita che spegne immediatamente l’euforia scatenatasi dopo la rimonta contro il Palermo: "C’è stata apatia totale in campo, poca qualità, poca intensità… tutto da cancellare". Poche volte in stagione l’allenatore del Pisa si è espresso in maniera così critica al termine di una prestazione. D’altronde, a Brescia erano in palio punti d’oro in chiave playoff, che si sono aggiudicati invece gli uomini dell’ex sorridente Maran, che allunga a cinque punti in classifica. I tre gol dei lombardi sono stati provocati più da demeriti dei nerazzurri che da meriti loro, come espresso da Aquilani: "Abbiamo preso tre gol evitabili. Si può giocare male, ci sta che una partita si abbia difficoltà a tirare, ma l’importante è non subire tre gol. Questa squadra ancora non ha la mentalità di riuscire a fare punti ed evitare certe situazioni pur giocando male. E questa è anche colpa mia: anche se in difficoltà, questi gol non vanno presi, e sono sempre gli stessi, con gli stessi errori".

Una partita che lascia qualcosa non solo in quanto a umore, ma soprattutto sul tabellino: il Pisa esce dal "Rigamonti" con tre difensori squalificati: Caracciolo, Canestrelli e Leverbe. E pensare che il francese, diffidato, era subentrato per sostituire il capitano… "Con il senno di poi rifarei poche cose oggi. Ma siamo nella capacità di mettere in campo una squadra assolutamente competitiva contro la FeralpiSalò" ha commentato l’allenatore. Sabato prossimo, quindi, rimane solo Hermannsson come centrale di ruolo disponibile. Come sarà preparata la partita? "Dobbiamo analizzare bene la prestazione di oggi, capire il motivo della prestazione e poi concentrarsi sugli avversari". Aquilani non riesce a darsi una risposta, ma sceglie di lanciare un messaggio ai suoi giocatori attraverso i microfoni, cosa che non accadeva da inizio stagione: "Mi auguro che questa prestazione abbia fatto capire che non è sufficiente ciò che stiamo facendo, che bisogna cominciare a creare qualcosa di serio se si vuole ambire a posizioni diverse. Basta chiacchiere".

Lorenzo Vero