La formazione. Per Aquilani la rosa e è ampia. Il rebus modulo e le tante opzioni

La rosa folta, foltissima, è probabilmente uno dei problemi principali con il quale ha a che fare Aquilani. Lo stesso allenatore più volte ha ribadito la necessità di ridurre il numero di giocatori in rosa. Una questione che inevitabilmente ricade anche sulle indecisioni riguardo le scelte relative alla formazione da schierare in campo.

Per quanto riguarda la sfida con il Lecco, partiamo dalle assenze: Beruatto. Il terzino sinistro è ancora alle prese con l’infortunio alla caviglia che lo tiene lontano dai campi dalla prima metà di dicembre. Recuperato, invece, Miguel Veloso: smaltita l’influenza che lo ha costretto al forfait per la partita contro la Reggiana. Per il resto, è tutto un "tirare a indovinare".

A partire dal modulo: molto alte le possibilità che Aquilani schieri la squadra con il 4-2-3-1, ma non è da escludere che possa essere riproposta la difesa a tre, magari in maniera meno spregiudicata rispetto al 3-4-3 del secondo tempo di settimana scorsa.

Passando agli uomini, davanti a Nicolas – reduce da una partita non positiva – la coppia centrale sarà quella formata da Canestrelli e Caracciolo, con Esteves sulla sinistra e sulla destra il ballottaggio aperto tra Barbieri, titolare nelle ultime gare, e Calabresi, che ha avuto un grande impatto quando subentrato contro la Reggiana.

Ballottaggio anche a centrocampo per l’uomo che agirà al fianco di Marin: è sfida a tre tra Nagy, Piccinini e Veloso.

D’Alessandro dovrebbe ritrovare la titolarità a destra in attacco, mentre Valoti non si è quasi mai allenato: al suo posto, ballottaggio tra Arena, Torregrossa e… Moreo, che potrebbe essere nuovamente schierato tra i tre trequartisti.

Mlakar, dopo la parentesi da centravanti, potrebbe ritornare ad agire a sinistra, anche in questo caso tutti i ballottaggi con gli altri trequartisti sono aperti. Dulcis in fundo, l’attaccante. Chissà se dopo il gol, Aquilani non possa dare già la maglia da titolare a Bonfanti…

Lorenzo Vero