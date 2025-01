LA FORZA DEL GRUPPO. In vacanza insieme. Nerazzurri a Parigi

Domani termineranno le vacanze dei calciatori nerazzurri, pronti a riprendere il via degli allenamenti in vista della sfida contro la Carrarese del 13 gennaio. Sono stati giorni di relax per la truppa di Inzaghi. C’è chi è rimasto in città, chi è partito per località italiane e chi è andato all’estero. Quest’ultimo è il caso di Alessandro Arena, Gabriele Piccinini e Nicholas Bonfanti, tutti e tre con le rispettive compagne a far gruppo in un viaggio romantico a Parigi per passare il capodanno. Vacanze insieme anche per Antonio Caracciolo e Arturo Calabresi insieme alle proprie compagne, immortalati in una foto al ristorante a capodanno. Marius Marin invece ha scelto Londra come meta per passare il capodanno in famiglia, stessa capitale europea dove si trovava anche Stefano Moreo. Ritorno in patria invece per Alexander Lind che è stato accolto a Silkeborg, nello Jutland danese. Si conclude con i dirigenti, a partire dal direttore sportivo Davide Vaira, che ha trascorso gli ultimi giorni del 2024 e i primi del 2025 con i propri affetti a Barcelona in Spagna. La famiglia Corrado invece è rimasta in Versilia, di fatto quartier generale da sempre.

Mic. Buf.