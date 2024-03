La maledizione degli infortuni. Ancora un guaio per Bonfanti

Esce dal campo dopo soli 13’ a causa dell’ennesimo infortunio muscolare stagionale, tra Modena e Pisa. Nicholas Bonfanti è infatti al suo secondo stop in nerazzurro dopo la contrattura che lo ha tenuto fuori prima del pareggio in esterna di un mese fa contro il Cosenza. Il giocatore ieri è uscito toccandosi il bicipite femorale, ma saranno determinanti gli accertamenti dei prossimi giorni, per scongiurare eventuali lesioni che potrebbero portare l’attaccante a rimanere fuori più a lungo. La speranza è che non si tratti di uno strappo o uno stiramento, che potrebbero tenerlo in standby nel momento più importante della stagione. Per il Pisa si tratta del 42esimo infortunio della stagione, un vero e proprio record in Serie B. Il giocatore, fino a questo momento, ha messo a referto, in 9 partite, solamente 339 minuti giocati, con una media di 37,6 minuti a partita. L’infermeria si è dunque nuovamente riempita. Commovente la maglietta indossata da Barbieri riservata a Barberis, attualmente ai box, probabilmente fino al 2025, per una rottura del legamento crociato, con interessamento del legamento collaterale e mediale, oltre al menisco. La squadra ieri infatti, dopo la partita, si è posta anche davanti al settore ospiti del Tombolato scattando una foto di gruppo pubblicata dalla società nerazzurra sui propri canali social mentre l’intero gruppo mostra proprio la maglia numero 51 del giocatore.

Oltre a Barberis, per il quale la società dovrebbe emettere un comunicato tra oggi e domani, sono ancora tre i giocatori fermi ai box. Matteo Tramoni è quello più vicino a recuperare. Da oltre un mese infatti il fantasista corso si allena col gruppo, svolgendo, oltre alle partitelle, anche a parte uno specifico allenamento di potenziamento muscolare dopo il grave infortunio di fine agosto 2023 (sempre al crociato). Ernesto Torregrossa invece sarà fuori ancora un mesetto circa a causa della distorsione al ginocchio riportata nei primi minuti della partita persa con il Parma, che lo hanno costretto alla sostituzione nell’intervallo. Anche De Vitis invece continua ad avere problemi di natura muscolare. Il giocatore in questa stagione è sceso in campo soltanto una volta, giocando 13’ contro il Palermo, ma sono soltanto 9 le partite disputate dal giocatore in 2 anni.

Michele Bufalino