La partita. A ruba i biglietti in Curva Nord . Tutte le informazioni su come prenotare

Alle 15:30 di ieri è terminata ufficialmente la prelazione per gli abbonati in vista della partita di lunedì sera del Pisa contro la Carrarese. Al termine di questa, i posti solitamente riservati ai titolari di abbonamento e non "riscattati", sono stati aggiunti alla vendita libera. Andato a ruba da parte degli utenti il circa centinaio di posti (qualcosa in più) liberi in Curva Nord. Procede ad ali spiegate anche la vendita in gradinata, con venduti finora anche una buona percentuale dei cinquecento posti nella zona ripristinata in settimana, vicino al maxischermo. Disponibilità ridotta anche per quanto riguarda la tribuna inferiore, mentre sono di più i biglietti disponibili in quella superiore, la zona maggiormente costosa dello stadio. Considerando il tutto esaurito del settore ospiti, si preannuncia una splendida cornice di pubblico alla Cetilar Arena. I biglietti disponibili sono acquistabili sia nei punti vendita ufficiali, che online sul sito di TicketOne.

LV