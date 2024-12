La polemica. Bedin: "No playoff?. Sarebbe sfortuna»

Non disputare i playoff? Una possibilità più che concreta, visti i numeri del torneo Cadetto, tanto da attirare l’attenzione del nuovo presidente della Lega B Paolo Bedin, anni fa ex direttore generale del Vicenza che beneficiò del ripescaggio in Cadetteria al posto del Pisa, vittima del ‘problema luci’ all’Arena Garibaldi. Il neopresidente, succeduto a Balata, aveva collaborato al fianco di Andrea Abodi quando il Pisa passò di mano alla famiglia Corrado, favorendo la trattativa per il passaggio delle quote.

Tornando ai playoff, servono almeno 15 punti tra la terza e la quarta in classifica affinché non si svolgano gli spareggi per la promozione, mandando direttamente la terza classificata in Serie A. Attualmente c’è un divario di 9 punti tra lo Spezia e la Cremonese, terza e quarta. Il Pisa invece ha 12 punti di vantaggio sul quarto posto e il Sassuolo addirittura 16, avendo già raggiunto la quota. Visto il grande divario delle prime tre rischiano di essere in discussione i playoff: "Sarebbe proprio una partenza sfortunata se non si svolgessero i playoff - dichiara Bedin -. Vengo dalla C, dove ci sono i più estesi al mondo. Va trovato un compromesso fra il merito sportivo e la spettacolarizzazione dell’evento". Novità in arrivo per la prossima stagione? Chissà, intanto Bedin, nel suo primo intervento, ha posto l’attenzione anche sui diritti tv: "Ci sono aspetti economico- finanziari di grande urgenza, sono diminuiti i ricavi televisivi. Vanno poi risolti aspetti organizzativi che mi stanno molto a cuore, inserendo competenze per la categoria. E poi la sinergia con altre leghe: collaborare per diventare una vera filiera".

Michele Bufalino