La primavera del Pisa profuma di playoff. Salvezza conquistata, ora può venire il bello

Ma chi l’ha detto che la vita non offre seconde possibilità? Prendete il Pisa, una stagione fra alti e bassi eppure – a cinque giornate dal termine della stagione – ancora una volta ad un passo dalla zona playoff. Per l’esattezza l’ottavo posto occupato dalla Sampdoria dista una sola lunghezza ed è quindi davvero alla portata. Merito dei nerazzurri che, nonostante tutto, sono rimasti aggrappati alla coda delle prime della classe in questa graduatoria che con una vittoria porta alle stelle e con un passo falso fa (anzi, faceva) venire la pelle d’oca.

In realtà la vittoria con la Feralpisalò ottenuta ieri per 3-1 all’Arena chiude almeno virtualmente il capitolo ’problemi di salvezza’: con otto lunghezze di vantaggio – e altrettante squadre che inseguono – il mantenimento della categoria sembra affare fatto e ciò profuma di primavera e rinnovato ottimismo. I tre punti per altro trasformano la prossima partita con il Bari in un’occasione e non più in uno spareggio pericolosissimo. Insomma siamo di fronte ad altre prospettive e altri approcci.

Il Pisa fatica con la Feralpisalò, ma era difficile pensare il contrario. Vuoi perché l’avversario è in apnea in classifica, ma è comunque ‘vivo’ e battagliero. Vuoi perché il Pisa arrivava al match con gli uomini contati in difesa e ciò ha costretto Aquilani ad un assetto inedito (3-4-2-1) che ha ben figurato finché hanno tenuto le gambe. Poi la tenuta atletica è scemata alla distanza creando qualche grattacapo. Ne sa qualcosa Nicolas, al rientro, che ha messo a referto un paio di interventi decisivi ma buona è stata anche la prova di Hermannsson che si è visto pochissimo in stagione, ma ha risposto alla grande.

Nel primo tempo si gode di un buon Pisa. Apre Valoti su assist delizioso di Calabresi; pone il secondo sigillo un ispirato Arena. Certo, nel mezzo, c’è anche qualche errore degli attaccanti lombardi che facilitano le cose e un’ottima parata di Nicolas.

Nella ripresa il Pisa è in debito d’ossigeno e fatica a tenere il ritmo, tuttavia non perde mai la lucidità necessaria per portarla a casa. La Feralpi accelera e accorcia le distanze con Dubickas, attaccante di proprietà nerazzurra che però sotto la Torre non ha mai giocato. Nel finale il lituano sfiora al pareggio, ma è Valoti – a tempo scaduto – a chiuderla. Si canta e si balla in Curva.

Una bella e importante vittoria. E ora, a cinque giornate dal termine – poco meno di un mese – resta da capire se la parte centrale della nostra primavera godrà di un supplemento di stagione oppure se il 10 maggio si apriranno subito le porte delle vacanze e del contestuale calciomercato.