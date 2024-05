La Primavera del Pisa pronta ai playoff

Pisa 15 maggio 2024 - Con il match interno di sabato scorso (0-1 contro il Napoli, ndr) si è chiusa la stagione regolare del campionato categoria Primavera 2. Il Pisa Sporting Club ha chiuso al 4 posto conquistando il lasciapassare per i playoff promozione e adesso è atteso dal Venezia per la sfida, in gara unica, che si giocherà il prossimo weekend in Laguna. Ma vediamo nel dettaglio come si sono chiusi i due gironi della categoria nelle zone alte della classifica; ricordiamo che da regolamento vengono promosse le prime classificate di ogni girone, oltre alla squadra che vincerà gli spareggi playoff riservati alle classificate dal 2° al 5° posto di ogni raggruppamento Girone A 1) Cremonese 75 punti (promossa in Primavera 1) 2) Parma 56 punti 3) Venezia 54 punti 4) Udinese 51 punti 5) Albinoleffe 49 punti Girone B 1) Cesena 73 punti (promossa in Primavera 1) 2) Benevento 60 punti 3) Napoli 54 punti 4) Pisa 48 punti 5) Ascoli 47 punti E questa la griglia già predisposta dei playoff: Quarti di finale Playoff Parma – Ascoli Venezia – Pisa Benevento – Albinoleffe Napoli – Udinese Semifinale Playoff Parma/Ascoli – Napoli/Udinese Benevento-Albinoleffe – Venezia/Pisa

M.B.