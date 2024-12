La Prova del 9. Nei 17 incroci solo due vittorie

Ultima trasferta dell’anno ed ennesima prova del nove su un campo storicamente molto difficile per i colori nerazzurri. Il "Ferraris" è un terreno dal quale lo Sporting Club ha riportato indietro poche soddisfazioni: nei 17 incroci ufficiali contro la Sampdoria sono arrivate soltanto 2 vittorie, a fronte di 9 sconfitte e 6 pareggi. Nello scorso campionato il Pisa fu capace di cogliere il secondo successo della sua storia nella tana blucerchiata, ma con un prezzo altissimo: l’autore della prima rete, Matteo Tramoni, nella ripresa lasciò il campo a causa del grave infortunio al ginocchio che poi gli fece perdere tre quarti della stagione. Il 2-0 finale venne firmato da Alessandro Arena, al debutto assoluto in cadetteria. L’ultimo successo della Sampdoria invece è datato 11 novembre 1990, in Serie A: la compagine genovese trionfò con un pirotecnico 4-2, firmato da Mancini, Vialli, Branca e Mykaylychenko. Di Lamberto Piovanelli la doppietta della bandiera pisana. C’è però una curiosità statistica molto interessante nella serie di gare ufficiali disputate tra Pisa e Sampdoria al "Ferraris": ogni volta che le due compagini si sono incrociate in Serie B, i nerazzurri non hanno mai perso. Il bilancio "nel bilancio" dei confronti disputati in cadetteria infatti evidenzia 4 pareggi e, appunto, il successo della passata stagione. L’altro blitz del Pisa è datato, infine, 6 aprile 1969, quando la gara venne disputata nel ventiquattresimo turno di Serie A: il gol di Piaceri e l’autorete di Morini consentirono alla squadra guidata da mister Lucchi di trionfare col punteggio di 2-1.

M.A.