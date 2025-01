La risposta di Breda. "Servirà coraggio e volontà. Possiamo fare male»

Il tecnico della Salernitana Roberto Breda ha anticipato i temi della sfida di questo pomeriggio contro il Pisa. "L’identità nostra è chiara: cambiano gli interpreti e anche la fisionomia della gara - ha dichiarato l’allenatore che rivolge la sua attenzione alla squadra di Inzaghi -. Affrontiamo il Pisa che è squadra forte, con fisicità. Se sei lì davanti vuol dire che lo meriti: loro sono stati costanti e hanno avuto sostanza".

L’allenatore dei granata ha la sua ricetta per provare a vincere un match complicato, viste le reciproche situazioni di classifica: "Servirà coraggio e volontà di dare continuità di risultato e di prestazione - prosegue Breda -. Servirà gara attenta, convinta, provando a far male il Pisa con le nostre armi. Vogliamo far bene, seppur siamo consapevoli non sia facile. Siamo reduci da una settimana importante, in cui tutti hanno lavorato benissimo".

Infine un occhio al calciomercato. Con otto acquisti la squadra ha cambiato volto: "Il mercato ci ha permesso di avere una squadra molto più forte sotto il profilo qualitativo", ha concluso l’allenatore.

M.B.