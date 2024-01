La statistica. A Lecco un record da infrangere

Nerazzurri a caccia del record sul terreno del "Rigamonti-Ceppi", anche se a ben vedere si tratta di un primato statistico che ben poco ha a che fare con epici trionfi. Da inizio campionato a oggi la formazione di Alberto Aquilani è riuscita a mantenere l’imbattibilità soltanto per quattro partite consecutive: è accaduto tra il 4 novembre e il 2 dicembre scorsi, quando arrivarono tre pareggi (Como, Brescia e Cremonese) e una vittoria (sul terreno del SudTirol). Grazie a quella striscia di risultati positivi nelle casse nerazzurre entrarono 6 punti: un bottino che Marin e compagni possono migliorare nel caso in cui domani, in riva al lago Lario, dovesse arrivare un successo. Attualmente lo Sporting Club ha conquistato 5 punti nelle tre gare consecutive chiuse con un risultato positivo: prima del 2-2 con la Reggiana, gli uomini di Alberto Aquilani hanno impattato a Terni (1-1) e battuto l’Ascoli (1-0). Per centrare il "record" delle otto lunghezze in quattro partite di fila, però, il Pisa deve superare sé stesso e centrare un obiettivo fino a oggi mai ottenuto: abbinare due vittorie ad altrettanti segni ‘X’. Dovrà provarci contro un avversario che negli ultimi due mesi ha saputo tenere un andamento molto positivo sul proprio terreno: il Lecco infatti dall’8 novembre a oggi sul prato del "Rigamonti-Ceppi" ha conquistato 10 dei 15 punti disponibili.

Nell’ordine, in Lombardia si sono fermati Spezia (0-0), Parma (vittoria 3-2), Bari (vittoria 1-0) e SudTirol (vittoria 2-1); soltanto la Ternana, al termine di una gara palpitante e piena di capovolgimenti di fronte, è riuscita a centrare il successo con il punteggio di 2-3. A rendere ancor più interessante e "pericoloso" lo score casalingo dei prossimi avversari di Bonfanti e soci è il fatto che, a fronte di un bottino complessivo parecchio misero nelle gare casalinghe, l’intera classifica interna dei blucelesti derivi proprio dagli ultimi due mesi di buoni risultati: i 10 punti conquistati dal Lecco al "Rigamonti-Ceppi" sono proprio quelli derivanti dalle gare appena citate. Aquilani e i suoi calciatori si troveranno quindi davanti un avversario che, nonostante l’ultimo roboante scivolone di Catanzaro (sconfitta 5-3), sa come affondare i colpi nel piccolo e angusto terreno di gioco.

M.A.