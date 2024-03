La storia. Il baby Buffon lascia già il segno: gol con la Primavera nerazzurra

Un futuro da predestinato. Primo gol con la formazione Primavera del Pisa per Thomas Luis Buffon. Il giocatore, classe 2007 (16 anni) e di ruolo attaccante, era stato acquistato dalla società nerazzurra in estate dal Cbs, una scuola calcio di Torino. Domenica infatti il calciatore è subentrato al 62’ della sfida in trasferta contro il Bari, terminata per 5-4 in favore dei pugliesi, ma è riuscito subito ad andare in rete dopo neanche due minuti dal suo ingresso, segnando il gol del momentaneo 5-3. Nonostante la giovane età il tecnico della Primavera Matteo Innocenti lo ha gettato nella mischia e Buffon ha ripagato la fiducia da parte del tecnico.

Fino a questo momento si era distinto con la Under 17 allenata da Sandro Cois, risultando decisivo nel prestigioso torneo giovanile Nereo Rocco, battendo la Fiorentina 3-2 grazie anche a un suo gol. Figlio d’arte, suo padre Gigi Buffon aveva commentato così il suo passaggio estivo al Pisa Sporting Club: "Il mondo del calcio regala emozioni, e queste io le ho provate fin da bambino nei racconti di mio padre, e quest’ultimo li aveva a sua volta trovati nei racconti di grandi giornalisti - aveva dichiarato Gigi Buffon -. Con questi racconti si può creare un percorso dentro la disciplina calcistica, e io sto facendo lo stesso con mio figlio che è andato a giocare quest’anno a Pisa raccontandogli di Anconetani e dei grandi campioni che hanno giocato in quel club: Dunga, Kieft e Simeone".

Michele Bufalino