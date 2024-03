La strategia. Tre maglie per nove giocatori. Il frigorifero pieno del tecnico

Tre maglie a disposizione per nove giocatori. I rientri annunciati in conferenza stampa di Aquilani da parte di Ernesto Torregrossa, dopo l’infortunio accusato a Parma e che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese, e soprattutto quello di Matteo Tramoni, che torna a disposizione per la prima volta da quando il ginocchio fece "crack" in quel di "Marassi" ad agosto, rendono obbligatori dei tagli per quel che riguarda l’attacco. Assumendo come modulo di riferimento il 3-4-2-1, quello più utilizzato da gennaio a oggi, con una situazione fisica che – facendo i doverosi scongiuri – è tornata a essere ottimale, con il solo Barberis costretto ai box (a lungo) per infortunio, dovranno contendersi un posto da titolare Arena, Mlakar, Touré, Valoti, Torregrossa, Bonfanti, Moreo, Masucci e M. Tramoni. Una lista che può essere ulteriormente allargata, se inserissimo Lisandru Tramoni e D’Alessandro, nonostante Aquilani abbia mostrato di preferirli esterni a tutta fascia. Un frigorifero pieno di ingredienti, differenti tra loro, compito dell’allenatore in questo caso è quello di tramutarsi in cuoco e capire la giusta ricetta.

Ogni giocatore porta le sue peculiarità: Touré la fisicità, Valoti il senso tattico e la tecnica, Arena l’abilità nello stretto, Moreo il sacrificio, Torregrossa la qualità. Dovendo porre un pronostico, un posto assicurato – condizione fisica permettendo – è quello di Nicholas Bonfanti. Lo "squalo" è stato il rinforzo ideale a gennaio, l’unico attaccante per caratteristiche capace di riempire l’area di rigore. Pochi dubbi quindi sulla sua presenza dal primo minuto già a partire dalla sfida con il Palermo.

Stesso discorso potrebbe esser fatto per Touré, che dal momento del suo ritorno in campo a gennaio, Aquilani raramente ne ha rinunciato, così come Arena (otto gare dal primo minuto nelle ultime dodici gare). Considerando che a Matteo Tramoni, il qui rientro in campo è atteso già lunedì, necessiterà un periodo probabilmente più lungo prima di ottenere i novanta minuti sulle gambe, l’attacco nerazzurro è tornato più ricco che mai. Adesso mancano solo le reti.

Lorenzo Vero