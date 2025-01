LA TRASFERTA. Al "Barbera» già in più di 400

Più di quattrocento. Al momento, questo è il dato relativo ai tifosi nerazzurri che seguiranno il Pisa nella trasferta del "Barbera" di Palermo. Torna così a riempirsi di vessilli della squadra toscana il settore ospiti di uno stadio, a quasi due mesi di distanza dall’ultima volta. D’altronde, quando le autorità locali dispongono la trasferta libera, i tifosi nerazzurri sempre rispondono presente. E restano ancora due giorni disponibili per acquistare i biglietti. Il prezzo è di 21 euro, e sono disponibili online sul portale VivaTicket. Sarà l’ennesimo esodo del tifo, dopo quelli avvenuti a Salerno, a Bolzano o a Modena. Un ritorno, dopo le due trasferte con restrizione contro la Sampdoria e Catanzaro.

Intanto, il Palermo, prossimo avversario del Pisa, dopo la sconfitta contro la Reggiana vuole rialzarsi in casa. Il direttore sportivo Osti è al lavoro in questi ultimi giorni di mercato per rinforzare la squadra. Nella giornata di ieri il club rosanero ha ufficializzato l’acquisto di Giangiacomo Magnani dal Verona, per rinforzare il reparto difensivo, mentre in attacco il colpo sarà quello di Joel Pohjanpalo. Il trentenne finlandese ha salutato in lacrime il pubblico del Venezia, del quale era diventato simbolo. Chissà se Alessio Dionisi già non decida di schierarli nell’anticipo del venerdì, in programma dopodomani con fischio d’inizio alle 20:30. Una partita cruciale per entrambe le squadre, i nerazzurri per conquistare momentaneamente la vetta, i rosanero per rientrare in zona playoff.

Lorenzo Vero