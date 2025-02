La trasferta. Si preparano in migliaia a partire

Almeno cinque pullman già pieni da due settimane e una grandissima attesa per un match che promette spettacolo, tra la prima e la seconda in classifica, divise da cinque punti in graduatoria. Sono attesi infatti migliaia di pisani (c’è chi parla addirittura di 3000 presenze) per la sfida di sabato 1 marzo contro il Sassuolo a Reggio Emilia. L’orario del match, previsto per le 17.15, ma anche la relativa vicinanza con al massimo un paio d’ore di macchina per raggiungere la città potrebbero favorire facilmente l’esodo.

Nel frattempo ieri il Sassuolo ha reso note le specifiche per l’acquisto dei biglietti per la partita del Mapei Stadium. La prevendita inizierà domani, martedì 25 febbraio, alle 15. Sarà attiva senza alcuna restrizione in tutti i punti vendita del circuito Vivaticket. Ai tifosi nerazzurri è stato destinato l’intero settore ospiti, con una capienza di 4000 posti, denominato Tribuna Nord. I biglietti validi per tale settore, al prezzo 20 euro (esclusa prevendita), saranno disponibili fino alle 19 di venerdì 28 febbraio. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti per suddetto settore, ma il Sassuolo ha informato che sarà comunque attiva la modalità ‘cambio nominativo’, per chi lo richiederà. Si tratta di una delle partite dell’anno, considerando il doppio confronto al vertice, dato che la settimana successiva i nerazzurri saranno ospiti dello Spezia. La macchina organizzativa è già in partenza e si prevede una lunga caccia al biglietto per i supporter nerazzurri, pronti a regalare spettacolo sugli spalti per una trasferta che potrebbe diventare storica.

Michele Bufalino