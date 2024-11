La trequarti dimezzata dagli infortuni. Vignato e Arena: un tandem in pole

PISA

Il punto di forza del Pisa di Inzaghi si sta tramutando nel tallone d’Achille. Infatti, se in estate il ruolo più falcidiato dalla mala sorte è stato l’esterno destro, con i gravi infortuni subiti da Esteves e Leris, adesso la trequarti è colpita da continui problemi muscolari. Frequenti quelli accusati da Tramoni, che dovrebbero tenerlo fuori quasi sicuramente anche per la sfida contro il Cosenza di domani. Una partita alla quale non dovrebbe prendere parte nemmeno Mlakar, che si è fermato giovedì a causa di un problema muscolare.

Così, mentre molto spesso è capitato che per le due maglie dietro la punta (avrà una nuova chance Nicholas Bonfanti?) ci fosse una vera e propria ressa, adesso Inzaghi si trova a fare i conti con scelte praticamente obbligate. Sì, perché se è vero che Moreo ha smaltito l’infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori contro la Carrarese, è altrettanto improbabile che possa partire dal primo minuto.

Sono quindi altissime le probabilità che possano ripartire dal primo minuto la coppia dei “piccoletti“, Vignato e Arena. I due sono stati schierati in due occasioni dal primo minuto insieme: sabato scorso, ma sono durati appena ventisei minuti, prima della decisione di Inzaghi di togliere il numero 30 siciliano per riequilibrare la squadra dopo l’espulsione di Touré, e nella tanto chiacchierata sfida contro il Cittadella (nella quale Arena trovò anche il gol).

Per i due si tratta quindi di una nuova occasione per brillare.

Il numero 10 è ancora alla ricerca di un gol in nerazzurro mai trovato fino ad ora. Gli infortuni gli stanno permettendo di ritagliarsi più minutaggio, e conseguentemente più possibilità di convincere, in vista del sempre più prossimo ritorno di Morutan, che potrebbe togliere spazio a tanti (anche se non inizialmente).

Inzaghi nelle ultime settimane ha mostrato più fiducia in Vignato, avendolo provato anche a tutta fascia (ruolo che adesso dovrebbe essere occupato da Piccinini). Arena, invece, ha voglia di tornare a far stupire un pubblico che è già stato deliziato dalla sua classe, ma vorrebbe esserlo con maggiore regolarità.

