L’ALLENAMENTO. Tramoni e Vignato verso il recupero. Mlakar ancora out

Allenamento mattutino per la truppa di Inzaghi che non si fermerà fino al prossimo weekend, dato che i nerazzurri affronteranno il Bari venerdì sera. Con un giorno in meno a disposizione Inzaghi ha scelto di proseguire nel lavoro insieme ai suoi giocatori dal centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado, l’hub nerazzurro. Seduta prettamente di defaticamento quella di ieri per i calciatori che sono scesi in campo sabato. In particolare, per chi ha avuto i crampi, ovvero Piccinini e Giovanni Bonfanti vi è stato un lavoro differenziato, ed entrambi sono stati monitorati senza problemi dallo staff tecnico. Il resto dei giocatori, ovvero chi non ha disputato la sfida di sabato al Danilo Martelli di Mantova, ha invece svolto un allenamento completo. Questi giorni saranno decisivi per recuperare completamente anche gli acciaccati, compresi Matteo Tramoni ed Emanuel Vignato, quest’ultimo dopo aver assorbito la botta alla caviglia, mentre il corso cercherà di avere maggiore minutaggio in vista del Bari, con Inzaghi che ha fiducia di poterlo anche mettere in ballottaggio per una maglia da titolare, come avvenuto in precedenza per Moreo. Salterà anche il match di venerdì invece lo sloveno Jan Mlakar. Il suo stiramento lo terrà fuori almeno fino al match con il Modena senza possibilità di anticipare i tempi. Il piano per il folletto Olimpiu Morutan infine è chiaro. Il rumeno punta alla prima convocazione tra il Modena e il Sassuolo, ma mister Inzaghi lo avrà a pieno regime soltanto dopo la sosta di gennaio, quando si entrerà nel vivo del torneo Cadetto con il girone di ritorno.

Michele Bufalino