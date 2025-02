L’analisi. Cremonese rallenta. Fuga a tre per la A

La corsa al vertice della Serie B si fa sempre più definita dopo l’ultimo turno di campionato, con Pisa, Sassuolo e Spezia che continuano a macinare punti, mentre le dirette inseguitrici accumulano ulteriore ritardo. Ora i playoff potrebbero seriamente non disputarsi. Il Sassuolo ha battuto la Juve Stabia, portandosi a 55 punti, seguito dal Pisa a 53 dopo un’altra convincente vittoria, e dallo Spezia, ora terzo con 48 punti. Dietro, la Cremonese rimane ferma a 37 punti, dopo la sconfitta in trasferta a Salerno. La regola è chiara: se al termine del campionato il distacco tra la terza e la quarta classificata è di almeno 14 punti, i playoff vengono annullati e le prime tre accedono direttamente alla massima serie. Attualmente, con il Pisa e il Sassuolo saldamente in testa e lo Spezia che distanzia di 11 punti la Cremonese, questa eventualità non appare più così remota. Intanto ripartirà oggi pomeriggio, dopo due giorni di riposo, la settimana di allenamenti del Pisa Sporting Club dopo la vittoria corsara a Palermo, con i nerazzurri alle prese con alcune assenze e il Cittadella (sabato alle 15 all’Arena) nel mirino. Mancherà ancora per un turno Marius Marin, che dovrà scontare la seconda giornata di squalifica. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta potendo contare non solo su Abildgaard, ma anche Hojholt, Piccinini e il nuovo acquisto Solbakken. Assente anche Idrissa Touré, ammonito in diffida contro il Palermo. La scelta più logica potrebbe essere il nuovo acquisto Sernicola, mentre a sinistra agirà come sempre Angori, ma non sono escluse sorprese. Il giallo della settimana sarà dedicato ancora a Matteo Tramoni, in dubbio anche col Cittadella.

Michele Bufalino