L’analisi del mister. Aquilani: "Meritavamo la vittoria»

Un punto prezioso, maturato dopo un doppio ‘schiaffo’ ricevuto. Il tecnico Alberto Aquilani analizza così il pareggio contro la Reggiana: "Oggi se c’era una squadra che meritava la vittoria era il Pisa - dichiara l’allenatore -. Nel primo tempo forse abbiamo giocato col freno a mano, probabilmente anche a causa di una partenza timida. Nel secondo tempo quando non avevamo più nulla da perdere abbiamo giocato bene". Questa reazione ai gol subiti però non fa contento il tecnico nerazzurro che vorrebbe vedere sempre questo atteggiamento: "Succede troppo spesso - prosegue Aquilani -, dobbiamo prendere uno schiaffo per alzare i ritmi. Dobbiamo capire cosa ci turba dall’impedirci di esprimerci pienamente. E’ un aspetto che secondo me dobbiamo allenare più nella testa che nelle gambe. Vorrei vedere una squadra più sciolta e con maggiore voglia di determinare dal primo minuto. Dobbiamo farlo presente e continuare a lavorarci".

Le due reti subite restano uno dei soliti problemi storici di questa squadra nel corso della stagione: "Sono incidenti individuali e fanno parte del gioco, ma vanno evitati - ribadisce l’allenatore del Pisa -. Ci troviamo in una categoria nella quale episodi come questi determinano troppo". Per la prima volta nel corso della stagione un gol è arrivato per merito dei cambi con l’assist di Torregrossa per Bonfanti: "Torregrossa è un giocatore forte che purtroppo abbiamo avuto pochissimo - si rammarica Aquilani che spiega i cambi -. Valoti non stava benissimo, Barbieri era ammonito ed è per questo che sono arrivati tre cambi. Tatticamente volevo anche cambiare qualcosa".

Aquilani pone poi l’accento sul Bonfanti, la pedina che mancava nel suo scacchiere tattico: "Gli piace il gol e vive per questo - conferma l’allenatore del Pisa -. Oggi ha tirato cinque volte e ci servono questo tipo di caratteristiche. Questo tipo di atteggiamento spero lo riproponga in tutti gli allenamenti e in tutte le partite". L’obiettivo resta quello di togliersi da una classifica complicata: "La classifica la guardiamo eccome e sappiamo di trovarci in una situazione che non ci piace - va avanti Aquilani -. Le partite vanno vinte e migliorati molti aspetti, ma sono soddisfatto dello spirito dimostrato in campo che ha saputo trascinare anche l’ambiente". Infine una battuta sul mercato: "Probabilmente prima bisognerebbe cedere qualcuno - conclude Aquilani -. Siamo tanti".

Michele Bufalino