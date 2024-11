L’analisi del prossimo match. Occhio a sottovalutare il Cosenza

Se da un lato è imperativo per il Pisa tornare a fare punti per riscattare immediatamente la sconfitta di Carrara e sperare in passi falsi del Sassuolo (che sarà impegnato nel derby contro la Reggiana) e dello Spezia, ospite del Palermo al Barbera, è altrettanto fondamentale per i nerazzurri non sottovalutare il prossimo avversario, il Cosenza. Anche se questa ipotesi è altamente impronosticabile. La prima cosa di cui bisogna dimenticarci, parlando dei calabresi, è la classifica. I 15 punti in classifica non rappresentano quanto veramente conquistato sul campo, considerando una penalizzazione di 4 punti che se non vi fosse stata avrebbe posto il Cosenza al settimo posto, in piena zona playoff.

Ottimo stato di forma per la squadra di Alvini, reduce da sei risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al 6 ottobre contro il Sudtirol). Nell’ultima partita è arrivato il pareggio interno per 1-1 contro il Modena. Nonostante in estate abbiano salutato elementi cardine della formazione (Tutino su tutti, ma anche Calò e Marras), Alvini è stato bravo a costruire una squadra che fa del collettivo il suo punto di forza. Il modulo è speculare a quello del Pisa: un 3-4-2-1 che lascia così immaginare per domenica a molti duelli a tutto campo. Non prenderà parte alla partita della Cetilar Arena Aldo Florenzi, uno dei due giocatori titolari della formazione rossoblù, nonché forse uno dei calciatori più "spinosi" da affrontare: l’ammonizione rimediata nell’ultima gara ha fatto scattare la squalifica, mentre Venturi, difensore centrale, è tornato ad allenarsi. Verso il forfait anche Zilli e Strizzolo: i due calciatori hanno svolto un lavoro differenziato in questi primi giorni di allenamento e un recupero pare ad ora ancora complicato.

Per l’allenatore, Alvini, sarà un punto in più su cui lavorare oltre alla cabala: il tecnico di Fucecchio, infatti, non ha mai battuto i nerazzurri in nove precedenti in carriera, per un bilancio di quattro pareggi e cinque sconfitte. L’ultimo incrocio risale all’ottobre del 2023, con il pareggio per 0-0 contro lo Spezia giocato sul neutro di Cesena.

Lorenzo Vero