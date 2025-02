L’analisi di Filippo Inzaghi. "Preso un gol rocambolesco»

Rammarico e voglia di ripartire. È questo lo stato d’animo di Filippo Inzaghi al termine del pareggio per 1-1 del suo Pisa al Manuzzi di Cesena, dove i nerazzurri non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica durata quasi tutto il secondo tempo. "Sono rammaricato per i dieci minuti dopo l’espulsione – ha spiegato il tecnico –. Abbiamo perso pressione sulla palla paradossalmente proprio quando siamo rimasti con l’uomo in più. Probabilmente in quel quarto d’ora l’avevamo fatta troppo semplice. Abbiamo tanti giocatori giovani, ma dobbiamo continuare sempre ad alzare la pressione".

Inzaghi ha analizzato anche l’azione del pareggio dei padroni di casa: "Abbiamo preso un gol rocambolesco, ma il nostro errore è stato proprio quello, aver smesso di pressare in quel determinato momento della partita - ha proseguito l’allenatore -. Mi sentivo che c’era qualcosa nell’aria, anche se non avevamo mai avuto la sensazione di poter subire gol. Sono un po’ navigato e l’ho percepito, ma ci siamo accontentati e l’abbiamo pagata. Non dovremo più fare questo errore".

Il tecnico ha poi parlato dei singoli, in particolare il nuovo acquisto Meister, chiamato a sostituire il connazionale Lind: "Meister? Abbiamo perso Vignato, poi Tramoni e ora Lind, quindi abbiamo dovuto forzare un po’ con lui - ha spiegato l’allenatore -. Con il Cesena l’avrei lasciato in campo fino alla fine se non fosse stato ammonito. Ha fatto un’ora bene, ma credo che spingere sul suo inserimento sia la strada giusta. Morutan e Tramoni possono giocare insieme, ma in questo momento nessuno dei due ha i 90 minuti nelle gambe. Col Cesena era necessaria una staffetta".

Il tecnico ha voluto anche parlare di Thomas Louis Buffon, alla prima convocazione: "La convocazione di Buffon è stata meritata - ha raccontato Inzaghi -, viene spesso ad aiutarci in allenamento ed è anche un premio al settore giovanile che sta lavorando bene e non è neanche facile gestire la notorietà".

Ora, però, l’attenzione è già rivolta al prossimo impegno contro le Vespe: "Dobbiamo archiviare questa partita - ha concluso Inzaghi -. Sabato ci aspetta una grande sfida contro una squadra molto forte, che ieri ha vinto 3-0. Però penso che siano gli avversari in casa del Pisa a doversi preoccupare. Questa è la mentalità giusta per noi".

Michele Bufalino