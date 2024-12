L’analisi di Filippo Inzaghi. "Vittoria che rimarrà per sempre»

"Una vittoria che rimarrà per sempre". La vittoria di prestigio ha regalato emozioni forti ai tifosi accorsi in massa all’Arena Garibaldi, con il tecnico che si è quasi commosso in sala stampa al termine della vittoria col Sassuolo. "La dedizione ci ha portato qui - dichiara Filippo Inzaghi -. Ripensando al primo giorno di ritiro a Bormio, non avrei mai immaginato di battere la capolista davanti a uno stadio pieno. Questo è un momento che rimarrà nel cuore di tutti noi, fatto benissimo sotto ogni punto di vista. Abbiamo dimostrato che i sogni si possono realizzare con il lavoro, ed è ciò che stiamo costruendo con la società: il nostro futuro".

Inzaghi ha sottolineato la difficoltà della sfida, evidenziando il valore dell’avversario: "Il Sassuolo è una squadra incredibile, con giocatori come Laurienté, un pericolo pubblico, e Berardi, straordinario. Per batterli dovevamo essere perfetti, e oggi ci siamo riusciti. È stata una partita impeccabile o quasi".

Per il tecnico, il Pisa ha raggiunto un livello di maturità importante, rendendosi temibile per qualsiasi avversario: "A inizio anno sognavo che le altre squadre dicessero che giocare contro il Pisa è dura. Ora ci siamo riusciti - si dice soddisfatto il mister -. Non eravamo tra le favorite, ma ci siamo guadagnati il rispetto con il lavoro e la dedizione. Sognare non costa nulla, ma ciò che conta è dimostrare il massimo sul campo. A fine stagione vedremo dove saremo arrivati".

Inzaghi ha poi elogiato le prestazioni individuali, in particolare quella di Tramoni, autore di una splendida doppietta: "Una gara di sacrificio straordinaria la sua, così come quella di Moreo - prosegue il tecnico -. Lind sta crescendo molto e gioca come un veterano. Oggi siamo stati compatti, aggressivi e abbiamo saputo sfruttare le ripartenze, la nostra forza".

Si chiude con uno sguardo al futuro: "Non abbiamo pressioni. Siamo una squadra giovane, e la crescita passa anche dalle sconfitte. La strada è tracciata, dobbiamo continuare così, facendo divertire la gente - conclude l’allenatore nerazzurro, pensando alla Sampdoria -. Partite come questa rimarranno nel nostro cuore, ma ora pensiamo alla prossima sfida contro la Sampdoria. Ogni gara è un capitolo importante del nostro percorso, e vogliamo scrivere una storia importante".

Michele Bufalino