L’analisi di Inzaghi. "Un ko che serve per crescere»

La mente protesa sugli aspetti da migliorare, la voglia di affrontare la capolista nel big match e la volontà di mantenere i piedi per terra. Così il tecnico Filippo Inzaghi ha analizzato la sconfitta di Modena: "Quest’anno siamo poco abituati a perdere, ma dopo ogni sconfitta tutto ci deve far migliorare e crescere - ammette il tecnico -. La Serie B è questa e non ci sono partite facili". La partita però è stata una delle peggiori prestazioni stagionali: "Non eravamo nella nostra migliore giornata, abbiamo preso un gol in controllo e guardando i numeri dovevamo far qualcosa in più – analizza Inzaghi –. Anche nella reazione avremmo dovuto avere una maggiore lucidità invece siamo stati un po’ irruenti".

L’allenatore si concentra sul valore didattico di questa sconfitta: "Sappiamo che non siamo perfetti e dopo ogni sconfitta siamo sempre riusciti a crescere, speriamo sarà così anche questa volta – prosegue Inzaghi –. Questa gara ci deve insegnare anche a reagire meglio dopo uno svantaggio, con più pazienza. Alleneremo anche questo aspetto, il campionato è lungo e difficile, ma noi ci teniamo questi 37 punti". Inzaghi poi spiega l’assenza di Canestrelli: "L’ho tenuto in panchina perché ha stretto i denti ed aveva avuto anche la febbre, non avrebbe potuto giocare tutte e tre le partite di fila di questa settimana dal primo minuto".

L’ex campione del mondo riconosce la superiorità del Modena: "Da quando è arrivato Mandelli il Modena non ha mai perso e ha subito solo due gol, sono stati bravi e hanno meritato di vincere". La sconfitta riporta la squadra con i piedi per terra: "Guai a pensare che il campionato sia più facile del previsto, non è facile per niente questo torneo". L’attenzione è tutta protesa sul big match di Santo Stefano contro i campioni d’Inverno del Sassuolo: "Ora giocheremo nel nostro stadio contro la squadra più forte del campionato – anticipa l’allenatore –. Ci sarà lo stadio esaurito e dobbiamo sfruttare questa partita per ripartire, speriamo che sia lo stesso anche giovedì. Il Sassuolo arriva da sette vittorie consecutive, ma noi non partiamo sconfitti con nessuno". La chiusura è affidata agli auguri natalizi: "Buon Natale a tutti i tifosi del Pisa - conclude il tecnico Pippo Inzaghi –, festeggiamo il Natale e poi vinciamo insieme".

Michele Bufalino