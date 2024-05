L’analisi. Già tempo di mercato. Summit di fine stagione

Molto del futuro e delle strategie del Pisa si deciderà a partire dalla prossima settimana. Calendari e colloqui, ma soprattutto fitta agenda di appuntamenti per Giovanni Corrado. Sarà il direttore generale, che sta per entrare nel suo ultimo anno di contratto (con prospettive di rinnovo) a prendere in mano la situazione per districare la matassa relativa a futuro tecnico, direttore sportivo e rinnovi e riscatti dei calciatori.

La prima cosa da risolvere, dopo Ascoli-Pisa, sarà il nodo allenatore. Una questione da analizzare insieme al tecnico Alberto Aquilani e al suo procuratore Edoardo Crnjar, legata a doppio filo anche a Miguel Veloso. Il portoghese infatti, fu fortemente voluto in nerazzurro dal tecnico. Celebre infatti la sua intervista a Fanpage nella quale rivelò com’era nata l’idea nerazzurra: "Ricevetti una chiamata da mister Aquilani e la accolsi volentieri. Ho preferito il Pisa all’Arabia Saudita". La permanenza di Veloso, che non ha ancora rinnovato il suo contratto, dipenderebbe dalla permanenza di Aquilani. La Fiorentina continua a bussare forte, ma Corrado e il tecnico nerazzurro non hanno ancora affrontato direttamente l’argomento. Lo faranno nei prossimi giorni. Da qui si capiranno anche le strategie sulla rosa del futuro, se modellare la squadra sul tecnico, oppure se iniziare un nuovo casting dal quale dipenderà anche la costruzione del roster 2024-25 e nel quale Veloso potrebbe non essere contemplato.

Più facile invece la gestione di Stefano Stefanelli. Il direttore sportivo da tempo ha discusso della possibilità di lasciare Pisa per l’interessamento della Juventus e la dirigenza è preparata. Tuttavia rimarrà in nerazzurro fino al termine del contratto, continuando a lavorare per la società, gestendo anche alcuni nodi riscatti e prestiti. Sarà un’estate difficile perché almeno una ventina di giocatori rientreranno dai loro prestiti e bisognerà decidere cosa fare, anche in relazione ai nuovi regolamenti sui prestiti, non entrati pienamente in vigore negli ultimi due anni.

A livello nazionale, alle federazioni affiliate alla Fifa è stato concesso, due anni fa, un periodo di tre anni per attuare regole per un sistema di prestiti in linea con i principi stabiliti a livello internazionale. C’è cauto ottimismo per il riscatto di Tommaso Barbieri. La Juventus non ha ancora parlato con nessuno, nonostante l’interessamento, più mostrato all’agenzia che detiene la procura del calciatore, da parte di Genoa e Bologna. Questo potrebbe dare uno spiraglio al Pisa per poter riscattare il cartellino del ragazzo, fissato a 2,5 milioni. In ultima istanza le situazioni di D’Alessandro e Valoti. Da Monza si pensa che la società nerazzurra potrebbe riscattare solo uno dei due calciatori. Per ciascuno di loro il prezzo è fissato a 500 mila euro.