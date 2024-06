L’analisi. Il futuro di Esteves è in... difesa

L’esperimento Tomas Esteves in mezzo al campo, fortemente voluto dal tecnico Alberto Aquilani, potrebbe essere destinato a rimanere tale. Da un lato infatti l’esigenza di coprire al meglio la fascia, ora che Barbieri è stato contro riscattato dalla Juventus. Dall’altro un cambio netto di filosofia anche a centrocampo, mentre il nuovo allenatore Filippo Inzaghi si concentrerà prevalentemente sul 4-3-3. Acquistato per un milione di euro dal Porto, dopo una lunga trattativa nella quale la società nerazzurra è riuscita a diminuire ampiamente gli iniziali sei milioni richiesti dalla società portoghese, Esteves ha disputato la maggior parte delle gare di questo campionato in un ruolo diverso dal suo. In 29 partite di Serie B condite da un gol, due assist e sette cartellini gialli, Esteves ha giocato terzino in undici occasioni, sei volte schierato a sinistra e cinque volte schierato a destra.

In tutto il resto delle gare invece, in ben 18 occasioni, il classe 2002 con ben cinque presenze nella under 21 del Portogallo invece è stato schierato a centrocampo. Un ruolo che gli ha fruttato anche un gol contro il Cittadella. Il calciatore si è infortunato nel finale di stagione, con un problema muscolare che gli ha impedito di giocare le ultime due gare di campionato. Forse un po’ troppo spremuto dal turno infrasettimanale tra le gare con Catanzaro e Cremonese, proprio dopo quest’ultima partita ha accusato un fastidio. Lo rivedremo a Bormio per preparare la prossima stagione, stavolta come titolare designato e terzino principale sul quale la società ha idea di puntare forte per il 2024-25.

M.B.