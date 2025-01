L’analisi. Il primo vero acquisto è Morutan

Il suo è stato un lento e ponderato recupero, per essere sicuri di averlo di nuovo al top, senza incidenti di percorso. Olimpiu Morutan è il primo vero acquisto del calciomercato di gennaio e, già da un paio di partite, seppur non facendo il proprio ingresso in campo, ha sfiorato l’esordio dopo la convocazione in panchina. Dopo l’infortunio al tendine d’Achille che ne precluse la convocazione agli Europei con la Romania di qualche mese fa e dopo 8 mesi di stop, Morutan ha effettuato la sua riabilitazione seguito sempre dai dirigenti nerazzurri. Pensare che, anche prima del suo acquisto in nerazzurro, Giovanni Corrado era andato a trovarlo almeno un paio di volte in Romania, prima di accordarsi per la cessione. Una volta arrivato in Italia ha continuato il suo recupero prima in Umbria e poi a Bologna. Completata la fisioterapia è stato aggregato al gruppo squadra e, dopo una partita con la Primavera, il suo battesimo del fuoco è stata una partitella insieme alla prima squadra. Con Sassuolo e Sampdoria sono arrivate le prime convocazioni, ma adesso si fa sul serio.

Come impiegarlo da gennaio in poi? Inzaghi ha studiato mesi per farlo essere, almeno in un primo momento, una valida alternativa a Stefano Moreo e Matteo Tramoni. Quando poi si troverà in uno stato di forma più che positivo allora potrà insidiare i due titolarissimi, ma dopo un infortunio così ci metterà un po’ per carburare il numero 80 nerazzurro. La sua posizione naturale, per chi lo ha già visto in nerazzurro, è nota. Agirà sulla parte destra della trequarti a supporto di Lind. Nel 2022-23 fu una delle poche note liete di una stagione sfortunata con ben 6 reti segnate e 8 assist. Quest’ultimo un elemento importantissimo per la squadra che cercava un altro specialista in ultimi passaggi sia per aumentare lo score di Lind, sia perché la società cerca sempre profili capaci di lavorare per la squadra e Morutan in città aveva lasciato un ottimo ricordo. Il Pisa gli dovrà fare anche spazio e il giocatore candidato alla cessione sarà Emanuel Vignato. Il numero 10 non è riuscito a vincere la scommessa di Inzaghi, perdendosi un po’ per strada in questi mesi, senza fare il salto di qualità che ci si aspettava da lui. La società nerazzurra sta cercando di cederlo in prestito o a titolo definitivo.

Michele Bufalino