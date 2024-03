L’ANALISI. Veloso & soci: gli specialisti dei calci da fermo. Un terzo delle reti arriva da questo fondamentale

Quando la situazione è bloccata, quando la squadra avversaria è ben disposta in difesa, quando l’ultimo passaggio non è preciso così come la finalizzazione, nel calcio si rivelano fondamentali le palle inattive. Lo sa bene il Pisa di Aquilani, abile a sfruttarle più volte in campionato, per ultimo il calcio d’angolo di Veloso che al novantesimo minuto dell’ultima gara ha trovato il colpo di testa di Moreo. "Miguel è una risorsa fondamentale. Più volte lo ha sfruttato Canestrelli, questa volta è stato il mio turno" ha dichiarato l’attaccante al termine della gara.

Già, perché dal piede sinistro del numero 44 era già arrivato il gol del difensore contro la FeralpiSalò (a Parma invece il cross fu di Marin), mentre da calcio di punizione diretta ha segnato il gol che ha sbloccato la trasferta con il Lecco a gennaio. Un apporto di assoluto livello quello di Miguel Veloso, non solo per l’esperienza ma anche – e soprattutto – per sfruttare la sua qualità nelle situazioni da fermo, dove il Pisa può contare anche su altri giocatori, come Valoti. Tre degli otto gol segnati dal trequartista numero 27 sono arrivati da calcio di rigore (contro Parma, Venezia e Reggiana), mentre l’altro tiro dal dischetto ricevuto dai nerazzurri in stagione è stato realizzato da Torregrossa, nella sconfitta contro lo Spezia. Da calcio piazzato è arrivato un altro gol: quello di Barbieri dalla distanza che ha portato alla vittoria contro il Cittadella, frutto della punizione battuta corta da Beruatto. Lo stesso numero 20 a sua volta aveva a settembre aveva trovato la via della rete contro il Bari su sviluppo da calcio d’angolo. Insomma, sui trentacinque gol totali segnati dal Pisa in campionato, ben dieci sono arrivati da calcio da fermo. Quasi un terzo.

Lorenzo Vero