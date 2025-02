L’appello ai tifosi. L’Arena si trasformi in una bolgia. Biglietti, ecco i posti e i prezzi

Un punto in due partite. Un momento non propriamente positivo, quello vissuto dal Pisa, che ora come non mai ha bisogno della sua gente a soccorso. Più volte Filippo Inzaghi come il pubblico in casa possa vantare un ruolo attivo e contribuire ai successi della squadra, e proprio per questo sabato, contro la Juve Stabia, l’Arena è chiamata a essere una bolgia.

Quella contro i campani, una delle squadre più in forma del momento, reduci dal successo per 3-0 contro il Cosenza, sarà l’ultima prima partita del dittico di trasferte con Spezia e Sassuolo. Il pubblico pisano è chiamato a invertire quel dato decrescente relativo all’afflusso allo stadio, che ha visto nell’ultima in casa, contro il Cittadella, appena 7382 tifosi presenti. La vendita libera per la partita contro la Juve Stabia è iniziata ieri pomeriggio alle 15:30, ed è partita alla grande: come da prassi, esauriti i biglietti disponibili in Curva Nord (anche quelli nel settore "Curvino"). Buono l’avvio anche in gradinata, soprattutto per quanto riguarda il settore "premium" e in tribuna inferiore. Alta la disponibilità nel resto della gradinata e in tribuna superiore.

Da qualche settimana il Pisa ha deciso di venire incontro alla richiesta dei tifosi di abbassare il prezzo, cosa che è avvenuta in Curva (18 euro il prezzo del biglietto, più due di prevendita), in Gradinata laterale (26,5 euro con tre di prevendita). Per gli altri settori, di 32 euro, più tre di prevendita, il biglietto per la Gradinata premium, 50 euro con quattro di prevendita quello in tribuna inferiore e 75, con sette di prevendita, in tribuna superiore.

Inoltre, sono attivi gli sconti sia per i ragazzi under-14 che per le persone con disabilità (nelle due tribune), oltre quello a riservato agli studenti iscritti all’Università di Pisa, del 20% in Curva, 25% in Gradinata e 30% in tribuna. Vendita online attiva sul sito TicketOne, mentre i punti vendita abilitati sono i soliti: il Pisa Store in Borgo Largo, il Solo Pisa in via Piave e il Tifo Pisa a Fornacette. La squadra ha bisogno del suo pubblico, come intimato anche sui social: "Tutti alla Cetilar Arena!".

Lorenzo Vero