L’APPUNTAMENTO. La grande festa dell’Academy

È tempo di festeggiamenti all’interno della famiglia nerazzurra. L’academy del Pisa Sporting Club è pronta alle celebrazioni organizzate in occasione dell’ultima gara casalinga della prima squadra nel campionato cadetto. Domani pomeriggio, durante l’intervallo della sfida contro il SudTirol, alcuni rappresentanti della Scuola calcio del Pisa Sporting Club assaggeranno il prato dell’Arena Garibaldi, vivendo di fronte a migliaia di spettatori il suggello della loro stagione sportiva sfidandosi in mini partitelle. Un riconoscimento che il Pisa Sporting Club ha voluto riservare alle più giovani speranze del vivaio nerazzurro e ai loro istruttori che saranno i protagonisti principali del cosiddetto "Half Time Show "dell’Arena e sicuramente riceveranno il giusto tributo di applausi da parte di tutto il pubblico presente. A rendere ancora più coinvolgente l’iniziativa della società di via Battisti è l’allargamento a molte altre società del territorio urbano e dell’immediato hinterland. Si tratta di Freccia Azzurra, Scintilla Pisa est, San Giuliano, Ospedalieri, Marinese, Pisa Ovest e Madonna dell’acqua: tutti i piccoli atleti coinvolti nell’evento inoltre avranno l’opportunità di sostenere la loro squadra del cuore direttamente dai seggiolini della Tribuna Superiore. È tutto pronto quindi per un’altra giornata speciale delle giovanissime leve del calcio nostrano, che dopo aver vissuto l’appuntamento speciale al Teatro Nuovo dedicato alla presentazione del libro a fumetti "Arnold e gli Scaldapanchina", concluderanno la loro settimana in nerazzurro nel "Teatro dei Sogni" di ogni piccolo calciatore della nostra città.

M.A.