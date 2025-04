L’Arena pronta al suo urlo più grande. Verso il record di presenze e addio... rete

Possibile record? Sì. Per la sfida di sabato contro il Modena, con calcio d’inizio alle 17:15 la Cetilar Arena potrebbe registrare il numero più alto di presenti allo stadio. Attualmente, il primato appartiene a Pisa-Sassuolo, giocata il 26 dicembre alle 12:30 davanti a 9300 persone. Adesso, il sogno è sempre più lucido. È li da afferrare, manca sempre meno. E la prossima partita potrebbe essere ancora più importante. La squadra di Inzaghi ha la possibilità, giocando prima dello Spezia (che sarà impegnato ventiquattro ore dopo al Picco nel derby ligure contro la Sampdoria), di andare momentaneamente a undici punti di vantaggio rispetto alla terza in classifica.

"Voglio una bolgia già dal riscaldamento" ha dichiarato l’allenatore. E sarà accontentato. Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti. Come già scritto ieri, i posti in Curva Nord sono andati tutti esauriti nel giro di pochissimi minuti. Anche i 370 posti in più, messi in vendita grazie al via libera arrivato. Un’ultimazione dei lavori che ha anticipato il termine inizialmente previsto, cioè la partita con la Cremonese.

Un risultato celebrato anche dal vicesindaco di Pisa Raffaele Latrofa, che attraverso il suo profilo Facebook ha commentato: "Non ci fermiamo un attimo. Ieri (lunedì, ndr) la capienza ufficialmente portata a 11.293 posti totali e nel frattempo la rete dietro alla porta della curva nord, non c’è più! Avanti!".

Due notizie importanti. Una riguarda la fresca attualità, l’altra il futuro (ma speriamo non troppo lontano). Partiamo dall’hic et nunc: la rimozione della rete dietro alla Curva rappresenta una novità importante. Infatti, sarà ancora maggiore la "vicinanza" tra i tifosi e la squadra, con l’Arena che adesso, seppur non presenti uno stile architettonico "inglese", sicuramente il clima lo sarà sempre di più. Insomma, meno restrizioni. Anche perché abbiamo visto quanto ai giocatori del Pisa piaccia esultare gettandosi tra le braccia del pubblico. Certo, anche i palloni calciati male verso la porta rischiano di finire in tribuna.

Trasliamo adesso sul fatto riguardo al futuro: come lo stesso Latrofa aveva dichiarato in precedenza, la capienza raggiunta adesso all’Arena è sufficiente per disputare la Serie A, grazie alla deroga che godono le neopromosse. Ma torniamoall’attualità, con la speranza di raggiungere con diecimila presenti allo stadio, sono ancora disponibili pochi posti in gradinata laterale e in tribuna inferiore, mentre maggiore la possibilità di acquisto in tribuna superiore. Per chi dovesse, o volesse, ancora accaparrarsi il suo, può farlo fino al giorno della partita online, su TicketOne, o presso i punti vendita indicati sul canale ufficiale del Pisa.