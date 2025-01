Le altre di mercato. Breda alla guida della Salernitana

A cinque giorni dall’apertura della finestra invernale di calciomercato, in Serie B le squadre sembrano ancora studiarsi, prima di affondare i primi, veri, colpi della sessione. Oltre al Pisa, le cui intenzioni di mercato sono analizzate ogni giorno minuziosamente su queste pagine, diamo un’occhiata alle altre diciannove società, e le loro operazioni. Più che i calciatori, a muoversi sono stati i dirigenti. Il Palermo ha deciso di salutare il direttore sportivo De Sanctis, oltre a Migliaccio, per appuntare Carlo Osti, reduce dalla decennale esperienza alla Sampdoria. Cambio anche in casa Salernitana: il fantasma della doppia retrocessione aleggia sempre maggiormente sulla costa, e così il club ha deciso di salutare il direttore Petrachi, prendendo al suo posto Valentini, e scegliendo Breda in panchina (terzo allenatore stagionale).

Tra le squadre che già hanno piazzato più colpi, il Sudtirol, che ha messo sotto contratto il portiere Lamanna, precedentemente svincolato, e Veseli in difesa, mentre nei prossimi giorni potrebbe raggiungere l’Alto Adige anche l’ex nerazzurro Ettore Gliozzi. Lo Spezia di Luca D’Angelo è alla ricerca di un portiere e, oltre all’interesse per Nicolas, nelle ultime ore ci sono stati avvicinamenti per Chichizola, già in Liguria, attualmente chiuso da Suzuki al Parma. Il Cesena è alla ricerca di un attaccante (considerata la partenza certa di van Hooijdonk) sia da affiancare che per far rifiatare Shpendi: tra i nomi sulla lista del club romagnolo, oltre a quello di Nicholas Bonfanti, c’è anche Abiuso del Modena. Il Bari invece vuole incrementare la propria qualità sotto la punta, è per questo che il profilo individuato dai pugliesi sia quello di Gaston Pereiro, che in questa frazione di stagione ha collezionato appena due presenze con il Genoa.

Il Sassuolo monitora la condizione fisica di Romagna, e per sostituirlo potrebbe aggiungere alla rosa Candela del Venezia. La Sampdoria invece guarda anche al reparto offensivo: occhi puntati sul capocannoniere della scorsa stagione del Pisa, Mattia Valoti, che al Monza non sta trovando spazio.

Lorenzo Vero