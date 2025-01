LE ALTRE TRATTATIVE. Le prime mosse di Sassuolo e Spezia

Come si stanno muovendo le avversarie dei nerazzurri sul tavolo delle trattative? Partiamo dallo Spezia. Il club ligure ha più volte confermato che non opererà in entrata in questa sessione di mercato e non ci saranno partenze dei big in rosa, tranne per quei giocatori che necessitano di mettere minutaggio e non trovano spazio nella rosa di Luca D’Angelo. Grossa tegola con un grave infortunio per il portiere Sarr, che potrebbe bloccare, vista la titolarità di Gori, uno tra Crespi e Mosti, dati in partenza in prestito. Tutto ruota anche intorno a Bertola. Il giocatore terminerà la stagione tra i bianchi, ma è in scadenza e non vuole rinnovare.

Passiamo alla capolista Sassuolo, alle prese con la vicenda Berardi. Il calciatore e il Sassuolo sono stati protagonisti di una relazione calcistica duratura e ricca di significato, nonostante negli anni siano arrivate richieste da club importanti come Juventus e Atalanta. Il direttore generale Carnevali nei giorni scorsi ha spiegato che la cessione del giocatore non si è mai concretizzata per una combinazione di fattori: da un lato, le offerte economiche non sempre sono state soddisfacenti; dall’altro, il club e il giocatore hanno spesso condiviso la volontà di proseguire insieme. I neroverdi sono tra i pretendenti di Brunori del Palermo, conteso anche da Sampdoria e Cagliari. Tra i partenti per i neroverdi potrebbero trovare collocazione Luca D’Andrea e Justin Kumi, oltre a Filippo Missori e Yeferson Paz. Uno tra Luca Moro e Flavio Russo potrebbe altresì trovare destinazione.

Si chiude con la Cremonese, al quarto posto in classifica. Tutto parte dalle cessioni con Maye, Lochoshvili e Pickel. In entrata si fanno i nomi di Candela, Crnigoj e Gytkjaer.