Le critiche del tecnico Aquilani. "Ho visto poca voglia di fare di più»

Una sconfitta che pesa, maturata anche e soprattutto per un approccio negativo al match. Così Alberto Aquilani non usa mezze misure in conferenza stampa per analizzare la gara del Sinigaglia: "Non ci aspettavamo di partire in questo modo - ammette il tecnico nerazzurro. Dopo due minuti eravamo già sotto e poi abbiamo regalato il secondo gol, sul quale mi prendo la responsabilità sono cose che chiedo io". Il tecnico però critica anche l’atteggiamento generale della squadra, non all’altezza del salto di qualità: "Ho visto comunque poco spessore e poca voglia di fare qualcosa di più - sottolinea l’allenatore del Pisa -. Quando si gioca con squadre così forti alla fine questo si paga".

Al momento manca qualcosa per provare ad essere sullo stesso livello delle squadre in zona playoff: "Tutti dobbiamo responsabilizzarci a dare qualcosa in più - prosegue Aquilani -. C’è anche chi entra e corre meno di chi è già in campo, questi sono piccoli dettagli che mi danno fastidio. Se l’asticella non possiamo alzarla vuol dire che siamo di basso livello. Spero sia solo una giornata storta". Il tecnico ammette anche la superiorità del Como rispetto al Pisa: "La squadra si era anche rimessa in partita ricominciando a giocare - continua Aquilani -, ma dobbiamo essere onesti, il Como ha meritato la vittoria perché quando ha deciso di accelerare per noi non è stato facile rimanere sullo stesso livello".

Nel momento di poter svoltare la partita qualcosa è mancato: "mi aspettavo di più dopo il gol di Barbieri - chiosa il tecnico -, però ci sono anche gli avversari". Per l’allenatore del Pisa però l’unico modo per competere ad alti livelli è la costruzione dal basso: "Io credo che cambiare paradigma e non partire dal basso sarebbe più svantaggioso perché non siamo il Como che può andare in contropiede uno contro uno - dichiara Aquilani -. I ragazzi devono capire che fare come facciamo è l’unico modo di competere con queste squadre. Io so che quello visto col Como non è il vero Pisa. È stata una giornata no e mi auguro che dalla prossima alzeremo il livello". L’allenatore è stato costretto, in corso d’opera, a rivedere l’assetto: "Ho cambiato nell’intervallo l’assetto difensivo - ammette Aquilani -. Ho visto giocatori che solitamente sbagliano poco sbagliare invece tanto".

Michele Bufalino