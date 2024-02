LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO. Proteste con l’arbitro: inibito Giovanni Corrado. Una giornata di squalifica per Aquilani

La tensione con cui è stato vissuto il secondo tempo della sfida del "San Vito-Marulla" ha lasciato diversi strascichi disciplinari nel quartier generale nerazzurro. Il giudice sportivo della cadetteria Ines Pisano, assistita da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, ha sanzionato tre tesserati dello Sporting Club. Per Arturo Calabresi, espulso per doppia ammonizione nel finale del primo tempo della sfida di Cosenza, è scattata l’automatica squalifica per un turno: il difensore romano quindi salterà la partita di sabato 10 febbraio contro la Samp.

In panchina, inoltre, non ci sarà Alberto Aquilani: il tecnico, come si legge nel dispositivo pubblicato ieri dall’organo disciplinare della Lega B, è stato squalificato per una giornata "per avere, al 51° del secondo tempo, dopo la segnatura della rete da parte della propria squadra, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale". A sostituirlo ci sarà il tandem composto da Cristian Agnelli e Pasquale Catalano. Infine Giovanni Corrado è stato inibito fino al 20 febbraio "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce gli spogliatoi, criticato in maniera irrispettosa l’operato del Direttore di gara rivolgendogli anche accuse di parzialità, reiterando tale atteggiamento anche al termine della gara". Il Pisa però potrà beneficiare dei rientri dal turno di squalifica del portiere Nicolas, del difensore Esteves e dell’attaccante Lisandru Tramoni: da tenere d’occhio in particolare la scelta che lo staff tecnico farà per la porta, dopo che Leonardo Loria si è dimostrato pronto nel cogliere l’opportunità presentatagli a Cosenza.

Tra le file della Sampdoria mancherà il centrocampista spagnolo 21enne Gerard Yepes: nel 4-3-2-1 disegnato da Andrea Pirlo, il prodotto del settore giovanile blucerchiato ha trovato fin da subito spazio, giocando da titolare in 19 occasioni sulle 21 presenze complessive. Per la sua sostituzione Pirlo spera di recuperare Ronaldo Vieira, alle prese con i postumi di un fastidioso infortunio all’adduttore che lo tiene fuori dal campo dallo scorso 3 dicembre.

M.A.