Le dichiarazioni post partita e l’analisi. Un punto fra polvere e ripartenza

"È brutto da dire, ma non avevamo più niente da perdere". Le parole di Barberis nel post-partita di Pisa-Como rispecchiano perfettamente il momento che stava vivendo la squadra nerazzurra al quarantacinquesimo minuto della partita di sabato. Una situazione ambientale non facile, un’Arena sempre con meno presenze sugli spalti (sabato risultano 6324 gli spettatori) e una gradinata aperta solo per gli abbonati che ha portato la tifoseria a intonare "Questo stadio è una vergogna", con annesso uno striscione di protesta sul prezzo dei biglietti. Quindi, il disappunto del pubblico si è riversato sulla squadra, ribandendo loro di "meritare di più".

Nel mentre, i ragazzi di Aquilani si trovavano già in svantaggio, con il gol di Cutrone segnato dopo tredici minuti. Al termine del primo tempo, la squadra era in totale balia degli eventi, e i fischi aumentano. Quindi, un intervallo dove la squadra deve essersi guardata negli occhi e capito che non c’era altro da fare se non buttarsi. Così la reazione porta subito i suoi frutti. Valoti segna in avvio il suo terzo gol (unico giocatore del Pisa ad averne realizzato più di uno) e sull’1-1 termina la partita. I fischi al termine non sono stati tramutati in applausi, ma quanto meno sedati. Il disappunto generale rimane: "Le aspettative a inizio stagione erano altre, come non sono contenti i tifosi non lo siamo noi" ha proseguito Barberis. "La reazione dà speranza per il futuro" ha dichiarato Aquilani. La partita con il Sudtirol dimostrerà se il pareggio ha rappresentato solo un punto che mette la polvere sotto al tappeto, o l’inizio di una svolta.

Lorenzo Vero