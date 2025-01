Le parole del mister: "Proviamo a recuperare Tramoni per Palermo». "Si vive anche per queste gioie»

"Si vive anche per assaporare queste gioie". Orgoglioso per un match giocato in inferiorità numerica per quasi 80 minuti, ma giocato con grande autorevolezza. Così Filippo Inzaghi si gode la sua creatura, rimanendo quasi senza parole. "Dopo una gara così penso ci sia poco da dire – ha detto il tecnico –, abbiamo messo la ciliegina sulla torta. E’ pazzesco quello che questi ragazzi stanno facendo".

Dopo le tante difficoltà della prima parte di gara la squadra ha capito di poter vincere: "A fine primo tempo abbiamo cominciato a crederci mantenendo le due punte davanti, ribattevamo colpo su colpo. Ho ringraziato la squadra e ho fatto i complimenti ad Abildgaard, è entrato come un leone. Per caratteristiche ha trovato meno spazio, ma se queste sono le sue risposte sono soddisfatto sia di lui che della squadra".

Il mister poi si concentra su Moreo e l’esperimento Meister: "Moreo finché non crolla esanime per terra non lo cambio, è stato generosissimo e lucido. Mi è dispiaciuto per Meister, peccato che sia uscito perché avevo pensato che questi tre attaccanti potessero essere la scelta giusta, ho dovuto sacrificarlo".

Inzaghi non fa polemica sull’arbitraggio: "Pezzuto è un arbitro che mi piace molto e se ha preso queste decisioni ha avuto le sue ragioni - ha commentato il tecnico -. Dispiace solo che perderemo Marin per quel fallo, ma se lo ha richiamato il var un motivo c’era, è un grande aiuto per gli arbitri, a volte toglie, a volte da. Siamo stati bravi a non piangerci addosso".

Il tecnico ha effettuato un richiamo di preparazione a inizio anno, conferma Inzaghi, spiegando l’ottimo momento di forma atletica della squadra: "A gennaio abbiamo ripreso la preparazione e in ogni allenamento abbiamo trovato grande competitività. I ragazzi hanno capito tutti che sacrificandosi e andando così forte si ottengono grandi risultati".

Inzaghi non esclude di riproporre l’esperimento Meister-Lind in futuro, ammettendo così di avere una nuova soluzione al proprio arco: "La decisione di Meister con Lind è stata degli ultimi giorni - conferma Inzaghi in chiusura -, è un giocatore che può fare il ruolo anche di Moreo. Adesso vediamo se riusciremo a recuperare anche Tramoni a Palermo, ma quando ci sarà anche lui potremo avere tante soluzioni in più per il reparto d’attacco".

Michele Bufalino