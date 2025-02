Le parole del tecnico: "E sto aspettando l’arrivo di Provstgaard». Inzaghi: "Infranto l’ennesimo tabù»

"Abbiamo infranto un altro tabù, ormai è diventata una consuetudine, vincere dopo 44 anni a Palermo ci da una gioia infinita e stiamo rendendo la vita difficile a tutti". Così Filippo Inzaghi commenta il successo di Palermo, con il successo che mancava dalla terra siciliana addirittura dal 9 novembre 1980. "Ho un gruppo di ragazzi straordinari che si trasmettono sicurezza a vicenda e di questo sono molto fiero". Il tecnico ricorda l’inizio di questo campionato e si coccola questa squadra: "Non eravamo indicati all’inizio dell’anno tra le favorite, adesso ci godiamo per una notte questo primato, io so solo che voglio che la squadra se la giochi sempre - commenta il tecnico -. Fin quando sapremo essere compatti potremo giocarcela contro qualsiasi squadra".

Una gara di grande generosità quella di Lind: "Lind ha fatto una partita straordinaria - prosegue l’allenatore -, gioca come un veterano, ha corso su tutti i palloni e l’ho dovuto cambiare perché era stanco". Il tecnico spiega anche i cambi a fine gara, con la squadra rimasta spuntata: "Ci mancavano centravanti a un certo punto, tutti si sacrificano ed è una cosa straordinaria vedere questa attitudine. Ho anche pensato di giocare con tre centrocampisti all’inizio, ma non mi sembrava giusto".

Meister è apparso un po’ in difficoltà dal punto di vista tecnico, ma atleticamente ha fatto la differenza. "Meister ci può dare una grossa mano, bisogna avere pazienza, è appena arrivato e sono molto soddisfatto del suo impiego". "Con il Cittadella ci mancherà Touré, ma abbiamo tante soluzioni per sostituirlo, da Sernicola a Piccinini, la squadra è forte".

Adesso il Pisa aspetta anche il suo nuovo acquisto, con un retroscena proveniente proprio dalle interviste in sala stampa. E’ stato Inzaghi ad anticipare il suo arrivo in nerazzurro ai microfoni di 50 canale. "Aspettiamo Provstgaard, così saremo cinque danesi, speriamo ci possa dare soddisfazione come stiamo facendo gli altri". Oggi sarà il giorno delle visite mediche per il giocatore che arriva dal Vejle per 2 milioni di euro a titolo definitivo e che firmerà un contratto fino al giugno 2029. La squadra infine si è trattenuta a Palermo fino a questa mattina in albergo, per partire alla volta di Pisa su un volo charter e osserverà almeno un giorno di riposo.

Michele Bufalino