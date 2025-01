Le parole di Inzaghi. "Un pareggio che ci può stare»

"Quando non si riesce a vincere non bisogna perdere". Comincia con una delle più celebri massime del calcio l’analisi della sfida col Catanzaro da parte del tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi. Il tecnico riconosce nel pareggio il risultato più onesto per il match: "Venivamo da tre vittorie - dichiara l’allenatore -. Ci può stare un pareggio in un campo complicato, risultato giustissimo quello del campo". Inzaghi loda in particolare l’attitudine della squadra che, come in altre occasioni, anche se non è riuscita a vincere, ha saputo soffrire: "Penso sia una gara matura su un campo difficile - prosegue il tecnico -, poi se loro hanno perso una volta sola in 15 gare non credo sia un caso". Al Pisa però non sono mancate le occasioni da gol: "Canestrelli e Tourè hanno avuto due occasioni clamorose, così anche Lind, frutto di ripartenze importanti da parte dei ragazzi - analizza il tecnico, che individua il miglior momento del match -. Secondo me abbiamo fatto bene specialmente i primi 20 minuti del secondo tempo, poi il Catanzaro ha sistemato un po’ di cose e abbiamo subito quell’occasione di Iemmello".

Dove ha peccato il Pisa? "Forse non siamo stati lucidi come al solito in fase di rifinitura - chiarisce Inzaghi -, ma abbiamo fatto bene in fase di non possesso". L’allenatore poi spiega l’assenza di Tramoni: "Non ho schierato Tramoni perché ha avuto un indurimento nella rifinitura al polpaccio, perciò abbiamo preferito non rischiarlo". Per tutta la partita c’è stata molta incertezza sulla paternità dell’ammonizione del 4’ tra Bonfanti e Caracciolo, che salterà la Salernitana a causa del giallo in diffida: "Anche io pensavo che l’ammonizione fosse per Bonfanti, ma abbiamo i difensori per sopperire all’assenza di Caracciolo con la Salernitana." Inzaghi poi valuta positivamente l’esordio di Meister: "Il nostro nuovo acquisto è entrato in un momento della partita difficile, si è dato da fare, è un giocatore forte che crescerà gara dopo gara. Ha avuto lo spirito giusto all’esordio, dobbiamo saperlo aspettare".

Infine il pensiero va al prossimo avversario del Pisa: "Adesso affrontiamo la Salernitana, sappiamo che sarà una partita difficile, hanno vinto nel corso di questo turno, ma ci faremo trovare pronti in un’Arena che spero sarà sulle ali dell’entusiasmo".

Michele Bufalino