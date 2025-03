L’emozione. La gioia nerazzurra corre via social: "Atmosfera magica»

Sorrisi, abbracci, pacche sulle spalle, entusiasmo a manetta. "Il lunedì non è poi così male, quando il Pisa vince!". Lo ha scritto ieri la società sul suo profilo Instagram ufficiale, ed è il pensiero di tutte le persone che settimanalmente seguono le sorti dello Sporting Club. La vittoria di domenica, ma soprattutto la dinamica e il contesto nel quale è maturata, sono stati un’iniezione di entusiasmo per la squadra e l’ambiente. Basta scorrere alla rinfusa le parole e le sensazioni pubblicate sui social dai beniamini del pubblico per comprendere quanto, nel giro di appena otto mesi, Pippo Inzaghi sia riuscito a forgiare un gruppo granitico capace di scambiare, per osmosi, gioia ed emozioni positive con la tifoseria.

Simone Canestrelli ha lasciato parlare le immagini, proponendo una carrellata dei momenti più ricchi di pathos del successo contro il Mantova, soffermandosi sul legame strettissimo tra lo spogliatoio e il popolo nerazzurro: "Riprendiamo il nostro percorso con una bella vittoria in casa nostra! Avanti insieme". "Che atmosfera all’Arena. Una partita che fa capire quanto siamo gruppo…ora un po’ di riposo e poi testa al rush finale": così Gabriele Piccinini, con la mente già proiettato a ciò che attende lui e i compagni dal 29 marzo in poi. "Paura, gioia, rabbia, sorpresa, dolore: emozioni! La cosa più bella del mondo insieme": Miguel Veloso, nello staff tecnico di mister Inzaghi dopo aver appeso le scarpette al chiodo al termine della scorsa stagione (vissuta in nerazzurro), ha riassunto così il mix di sensazioni che il gruppo sta vivendo all’interno di un percorso fantastico.

M.A.