L’evento. Memorial Andrea Pardini fra gol e commozione

Emozioni, tante, troppe per riuscire a tenerle dentro. Sorrisi, anche, come avrebbe voluto lui, sempre positivo in ogni momento nel quale ha toccato la vita di ciascuno dei suoi affetti. E un’unica certezza: "Andrea è sempre con noi", come recitato dallo striscione che le persone che lo hanno amato gli hanno tributato. Così sabato 4 maggio, al centro sportivo Five to Five di Asciano, si è svolta la prima edizione del memorial Andrea Pardini, per ricordare il giovane giornalista pisano scomparso lo scorso dicembre. Un memorial svoltosi nel giorno del suo compleanno in una giornata interamente dedicata al suo ricordo. Colleghi giornalisti e amici di una vita hanno dato il via a un quadrangolare di calcio a cinque, vinto da una delle selezioni dei suoi migliori amici, gli Old Boys che, con 9 punti, hanno dominato il girone all’italiana. Al secondo posto i The Giornalisti, con 6 punti, mentre il Press United si è piazzato terzo con tre punti, vincendo la sua prima partita di sempre proprio nel ricordo di Andrea, in un commosso e combattuto ultimo scontro. A chiudere invece al quarto posto Gli Innominati, altra selezione degli amici più cari di Pardini. La giornata, vissuta nel segno del sorriso, ha visto la presenza della famiglia, di ex colleghi e anche dei sindaci di Pisa e di Calci Michele Conti e Massimiliano Ghimenti. "La morte di Andrea ci ha sconvolti - ha dichiarato Conti -, ma come amministrazione saremo sempre presenti nelle prossime edizioni, per far sentire la nostra vicinanza". poi la proposta di Ghimenti: "Spero possa diventare un appuntamento fisso e vorrei ospitare una delle prossime edizioni a Calci". Poi ha preso la parola la mamma di Andrea, Maria Cristina Lucchesi: "Una bellissima giornata. Lo sentite il vento che soffia? E’ Andrea, lo sento, è qui in mezzo a noi". Il ricavato della giornata sarà devoluto alla famiglia.

Michele Bufalino